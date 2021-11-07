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الإحصاء الخليجي: 83.5 مليون جرعة لقاح بدول التعاون والتعافي بالمملكة 98 %

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الإحصاء الخليجي: 83.5 مليون جرعة لقاح بدول التعاون والتعافي بالمملكة 98 % الإحصاء الخليجي: 83.5 مليون جرعة لقاح بدول التعاون والتعافي بالمملكة 98 %
إجمالي الوفيات خليجياً وصل إلى 19520 وبلغت الإصابات 2.523.438 حالة

الإحصاء الخليجي: 83.5 مليون جرعة لقاح بدول التعاون والتعافي بالمملكة 98 %

تجاوز عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون 83.5 مليون جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98 %.

وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 83.569.962 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكّدة 2.523.438 حالة، وإجمالي حالات التعافي 2.495.631 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 19520 حالة حتى يوم أمس.

وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98 %، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 98.9 %.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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