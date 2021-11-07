كوريا الشمالية تنظم مسابقة للمدفعية بالذخيرة الحية

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أفادت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية، الأحد، أنه تم تنظيم مسابقة للمدفعية بالذخيرة الحية لتعزيز القدرات الدفاعية للبلاد، على النحو المنصوص عليه في سياسات النضال لحزب العمال الحاكم.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أن المسابقة أقيمت، مساء السبت، لتفقد كيف أجرت قوات المشاة الميكانيكية للجيش الشعبي الكوري الشمالي تدريباتها لزيادة القدرات القتالية المدفعية المتنقلة.

وحسب وكالة يونهاب للأنباء، أشرف على المنافسة «بارك جونغ تشون»، عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للحزب الحاكم، لكن الزعيم الكوري الشمالي، «كيم جونغ أون»، لم يحضر الحدث. ومن غير المعتاد أن تكشف كوريا الشمالية النقاب عن مسابقات المدفعية التي لم يرأسها الزعيم «كيم».

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية: «بمجرد إصدار أوامر إطلاق النار من قبل قادة الوحدات المشتركة، تنافست المدافع على قصف وإبادة العدو المستهدف بدقة».

وأضافت الوكالة، أن الوحدة التي فازت بالمركز الأول حصلت على «شهادة وميدالية وشارة المدفع المتميز»، وأوضحت أن المشرف على المسابقة «بارك» كان راضيا للغاية عن نتائج المسابقة.

وفي سياق أخر، قالت وزارة الخارجية في كوريا الشمالية، الأحد، إن السفير الكوري الشمالي لدى بكين التقى بمساعد وزير الخارجية الصيني الأسبوع الماضي، حيث ناقشا سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأضافت الوزارة أن السفير الكوري ومساعد وزير الخارجية الصيني تبادلا خلال محادثات يوم الجمعة «الآراء بعمق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، واتفقا على مواصلة تعزيز التعاون الاستراتيجي والتكتيكي».

وكان هذا الاجتماع هو الأحدث في سلسلة من الاجتماعات بين البلدين، حيث يتزايد تأكيد بيونج يانج وبكين على علاقاتهما الوثيقة، وسط تعثر المحادثات النووية وتصاعد المنافسة بين الصين والولايات المتحدة.