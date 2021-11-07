أخبار عاجلة

«بنت من شبرا ».. «رانيا» تحصد «ذهبية» بطولة البحر المتوسط فى المصارعة -
كشفت عن «تصفية حسابات» من بعض المنتجين فى أعمالها .. «بشرى»: المخرجون لم يكتشفوا موهبتى حتى الآن ولم يقدمونى بالشكل اللائق -
مصطفى شوبير: بكيت بسبب الانتقادات -
حصل على ٦ ميداليات فى ألعاب القوى .. «عادل» يهزم «صدمة» بتر ساقيه فى حادث سير -
محمد صبري: لم يتحدث معي أي مسؤول من الزمالك لمعاونة كارتيرون -
مرتضى منصور يكشف موعد عودته لنادي الزمالك بحكم القضاء (صورة) -
شادي شامل: بعد انتهاء مسلسل «العندليب» قررت السفر للخارج ودارسة المزيكا -
ميدو: أنا في رأيي 5-3 زي 6- 4 .. والزمالك يحتاج إلى مدرب عام «جامد» (فيديو) -
مصطفى شوبير: خسرنا الدوري في ظروف استثنائية .. ودكة الأهلي ثقيلة -
إعلامي: صراع بين المقاولون والإسماعيلي لضم نجم الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

استئناف العمل في معبر رفح البري بعد العطلة الأسبوعية

Print
استئناف العمل في معبر رفح البري بعد العطلة الأسبوعية استئناف العمل في معبر رفح البري بعد العطلة الأسبوعية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استأنفت السلطات المصرية، اليوم الأحد، العمل بمعبر رفح البري في شمال سيناء، في كلا الاتجاهين لعبور المسافرين الفلسطينيين وإدخال المساعدات المتنوعة ومواد الإعمار إلى قطاع غزة، وذلك بعد إغلاقه يومي الجمعة والسبت للعطلة الأسبوعية.

وأكد مصدر مسؤول بالمعبر على تواجد الأطقم الإدارية بالمعبر، لتيسير إجراءات استقبال الحالات الإنسانية ومرافقيهم وعبور العالقين بين الجانبين، مشيرًا إلى أن هناك استعدادات تامة لاستقبال أي عدد من العابرين والحالات الإنسانية وتيسير عبورهم، وإدخال أي مساعدات قادمة لقطاع غزة، علاوة على مواد ومعدات إعادة الإعمار والأطقم العاملة عليها.

بدورها، قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة إن السفر اليوم للمتبقي من الحافلة الخامسة والسادسة و السابعة و الثامنة حتى الرقم (100) من كشف المسافرين رقم (35/2021)، إضافة إلى باقي كشف الجوازات المصرية السابق و الأسماء حتى الرقم (25) من الكشف الجديد رقم (2/2021).

وشددت الهيئة علي ضرورة التواجد في الصالة الخارجية للمعبر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات بجانب إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

وكانت السلطات المصرية فتحت المعبر استثنائيا اعتبارا من يوم الأحد الموافق 16 مايو الماضي، لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الإنسانية وإدخال المساعدات المتنوعة ومواد البناء وإعادة الأعمار إلى قطاع غزة، علاوة على عبور العالقين من الجانبين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«بنت من شبرا ».. «رانيا» تحصد «ذهبية» بطولة البحر المتوسط فى المصارعة

«بنت من شبرا ».. «رانيا» تحصد «ذهبية» بطولة البحر المتوسط فى المصارعة

كشفت عن «تصفية حسابات» من بعض المنتجين فى أعمالها .. «بشرى»: المخرجون لم يكتشفوا موهبتى حتى الآن ولم يقدمونى بالشكل اللائق

كشفت عن «تصفية حسابات» من بعض المنتجين فى أعمالها .. «بشرى»: المخرجون لم يكتشفوا موهبتى حتى الآن ولم يقدمونى بالشكل اللائق

مصطفى شوبير: بكيت بسبب الانتقادات

مصطفى شوبير: بكيت بسبب الانتقادات

حصل على ٦ ميداليات فى ألعاب القوى .. «عادل» يهزم «صدمة» بتر ساقيه فى حادث سير

حصل على ٦ ميداليات فى ألعاب القوى .. «عادل» يهزم «صدمة» بتر ساقيه فى حادث سير