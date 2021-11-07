أخبار عاجلة

«بنت من شبرا ».. «رانيا» تحصد «ذهبية» بطولة البحر المتوسط فى المصارعة -
كشفت عن «تصفية حسابات» من بعض المنتجين فى أعمالها .. «بشرى»: المخرجون لم يكتشفوا موهبتى حتى الآن ولم يقدمونى بالشكل اللائق -
مصطفى شوبير: بكيت بسبب الانتقادات -
حصل على ٦ ميداليات فى ألعاب القوى .. «عادل» يهزم «صدمة» بتر ساقيه فى حادث سير -
محمد صبري: لم يتحدث معي أي مسؤول من الزمالك لمعاونة كارتيرون -
مرتضى منصور يكشف موعد عودته لنادي الزمالك بحكم القضاء (صورة) -
شادي شامل: بعد انتهاء مسلسل «العندليب» قررت السفر للخارج ودارسة المزيكا -
ميدو: أنا في رأيي 5-3 زي 6- 4 .. والزمالك يحتاج إلى مدرب عام «جامد» (فيديو) -
مصطفى شوبير: خسرنا الدوري في ظروف استثنائية .. ودكة الأهلي ثقيلة -
إعلامي: صراع بين المقاولون والإسماعيلي لضم نجم الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

عمار حمدي يكشف رسائل موسيماني له.. وموقفه من الرحيل عن الأهلي

Print
عمار حمدي يكشف رسائل موسيماني له.. وموقفه من الرحيل عن الأهلي عمار حمدي يكشف رسائل موسيماني له.. وموقفه من الرحيل عن الأهلي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعرب عمار حمدي، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته البالغة بعودته إلى صفوف القلعة الحمراء، مؤكدًا عودته هذا الموسم مختلفة عن المرات السابقة.

وقال عمار حمدي، في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية "أون تايم سبورتس" :" سعيد للغاية بعودتي للأهلي، هذه المرة مختلفة عن المرات السابقة"، مضيفًا :"بموت نفسي في التدريب، لكي أكون ضمن التشكيل الأساسي للفريق الأحمر".

وأضاف :"أي لاعب يتمنى يمشي جنب سور النادي الأهلي وأنا سعيد بوجودي داخل النادي ولا أفكر في الرحيل"، مضيفًا :"الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق يتحدث معي بشكل جيد".

وأكمل :"موسيماني، يحفزني دائمًا وطالبني بالاستمرار على هذا المستوى والتدريب بجدية وقال لي (خليك زي ما انت ماشي، فرصتك هتيجي هتيجي، متستعجلش اللعب، انت المستقبل أمامك كبير)".

وتابع :"إصابة بدر بانون وأيمن أشرف منعتني من المشاركة في مباراة القمة أمام ".

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محمد صبري: لم يتحدث معي أي مسؤول من الزمالك لمعاونة كارتيرون

محمد صبري: لم يتحدث معي أي مسؤول من الزمالك لمعاونة كارتيرون

مرتضى منصور يكشف موعد عودته لنادي الزمالك بحكم القضاء (صورة)

مرتضى منصور يكشف موعد عودته لنادي الزمالك بحكم القضاء (صورة)

ميدو: أنا في رأيي 5-3 زي 6- 4 .. والزمالك يحتاج إلى مدرب عام «جامد» (فيديو)

ميدو: أنا في رأيي 5-3 زي 6- 4 .. والزمالك يحتاج إلى مدرب عام «جامد» (فيديو)

بالأسماء .. الزمالك يكشف 3 مدربين مرشحين لمعاونة كارتيرون

بالأسماء .. الزمالك يكشف 3 مدربين مرشحين لمعاونة كارتيرون