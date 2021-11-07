عمار حمدي يكشف رسائل موسيماني له.. وموقفه من الرحيل عن الأهلي

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أعرب عمار حمدي، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته البالغة بعودته إلى صفوف القلعة الحمراء، مؤكدًا عودته هذا الموسم مختلفة عن المرات السابقة.

وقال عمار حمدي، في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية "أون تايم سبورتس" :" سعيد للغاية بعودتي للأهلي، هذه المرة مختلفة عن المرات السابقة"، مضيفًا :"بموت نفسي في التدريب، لكي أكون ضمن التشكيل الأساسي للفريق الأحمر".

وأضاف :"أي لاعب يتمنى يمشي جنب سور النادي الأهلي وأنا سعيد بوجودي داخل النادي ولا أفكر في الرحيل"، مضيفًا :"الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق يتحدث معي بشكل جيد".

وأكمل :"موسيماني، يحفزني دائمًا وطالبني بالاستمرار على هذا المستوى والتدريب بجدية وقال لي (خليك زي ما انت ماشي، فرصتك هتيجي هتيجي، متستعجلش اللعب، انت المستقبل أمامك كبير)".

وتابع :"إصابة بدر بانون وأيمن أشرف منعتني من المشاركة في مباراة القمة أمام الزمالك".