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يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاحد، الدورة الرابعة لمعرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات والتحول للنقل الأخضر الذي يعقد تحت رعاية سيادته.

صرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أن الدورة الحالية للمعرض التي تعقد تحت شعار «الطريق إلى 2030»، يشارك بها كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجالات وسائل النقل الجماعى الحديثة والسكك الحديدية والأنفاق والطرق والموانىء بمختلف انواعها.

كما يعتبر المعرض فاعلية هامة لتبادل الخبرات والتجارب الحديثة في قطاع النقل، وكذلك التعرف على الطفرة النوعية والجهود الكبيرة التي شهدتها مصر في جميع مكونات وجوانب هذا القطاع خلال السنوات الماضية، بالتكامل مع المنظومة الحديثة لشبكة الطرق والمحاور على مستوي الجمهورية، فضلاً عن استراتيجية الدولة بالتركيز على وسائل النقل الأخضر المستدام الصديقة للبيئة بالإعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة.