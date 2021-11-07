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الخارجية تدين محاولة اغتيال الكاظمي: نقف إلى جانب العراق

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الخارجية تدين محاولة اغتيال الكاظمي: نقف إلى جانب العراق الخارجية تدين محاولة اغتيال الكاظمي: نقف إلى جانب العراق

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أدانت وزارة الخارجية المصرية، محاولة اغتيال رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي والذي تعرض لها مساء أمس.

وقال بيان الخارجية الرسمي: «أعربت جمهورية العربية، اليوم ٧ نوفمبر الجاري، بأشد العبارات عن إدانتها واستنكارها لمحاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها السيد مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء العراقي، وتؤكد مصر وقوفها مع العراق الشقيق ضد كل ما يُهدد أمنه واستقراره، أو ينال من تماسك جبهته الداخلية».

وأكمل بيان الخارجية: «تشدد مصر على أن تلك الأعمال الإرهابية البائسة لن تُثني العراق الشقيق عن استكمال مسيرة الإنجازات الوطنية، والتي كان آخرها عقد الانتخابات البرلمانية الشهر الماضي، وتدعو مصر جميع الأطراف العراقية إلى ضبط النفس، وتغليب المصلحة الوطنية بهدف الحفاظ على أمن واستقرار وسيادة العراق الشقيق».

المصرى اليوم

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