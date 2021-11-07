"منشآت" توقع اتفاقية تعاون مع جامعة القصيم بهدف نشر المحتوى الريادي

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منهج رقمي للأساسيات ونشره لجميع الطلاب لتحقيق ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر

وقّعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، اتفاقية تعاون مشتركة مع جامعة القصيم؛ بهدف نشر المحتوى الريادي في الجامعة للفئات المستهدفة.

ووقّع الاتفاقية من جانب "منشآت" نائب المحافظ لريادة الأعمال عصام بن صالح الذكير، ومن جامعة القصيم عميد كلية الاقتصاد والإدارة الدكتور أحمد بن صالح التويجري.

وتسعى الاتفاقية إلى تعزيز التعاون مع جامعة القصيم بتقديم منهج رقمي لأساسيات ريادة الأعمال بحيث يتضمن أبرز المواضيع عن الريادة والابتكار، ليتم استخدامه على منصة الجامعة الافتراضية أو من خلال منصة أكاديمية منشآت، إضافة إلى تقديم كتاب محتوى إثرائي يحتوي على مصادر إثرائية لتدعيم منهج مادة أساسيات ريادة الأعمال، نماذج تعليمية، اختبارات، تمارين ودراسة حالة.

وتأتي الاتفاقية في سياق تعاون مشترك بين "منشآت" وجامعة القصيم لتقديم مادة ريادة الأعمال ونشرها لجميع الطلاب والطالبات في الجامعة، لتحقيق ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر.

يُذكر أن "منشآت" تعمل بشكل دائم على تقديم برامج تعزز المبادرة والابتكار وتنشر ثقافة العمل الحر وتعزيز العمل الريادي للوصول إلى بيئة ريادية محفزة في جميع أنحاء المملكة.