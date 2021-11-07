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مايكروسوفت تصدم أصحاب "ويندوز 7 و8": تلك الخدمات ستتوقف في مارس المقبل

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مايكروسوفت تصدم أصحاب "ويندوز 7 و8": تلك الخدمات ستتوقف في مارس المقبل مايكروسوفت تصدم أصحاب "ويندوز 7 و8": تلك الخدمات ستتوقف في مارس المقبل

مايكروسوفت تصدم أصحاب

أعلنت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية نبأ صادمًا لعدد كبير من أصحاب نظام تشغيلها "ويندوز 7" و"ويندوز 8"، بتوقف عدد من الخدمات بحلول مارس 2022.

وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن خدمات التخزين السحابي الخاصة بمايكروسوفت "وان درايف" ستتوقف مزامنتها على "ويندوز 7 و8" بحلول مارس المقبل.

وستتوقف مايكروسوفت عن تقديم أي تحديثات لأنظمة تشغيل ويندوز القديمة تلك بدءًا من يناير المقبل أيضًا.

وأشارت الشركة الأمريكية إلى أنه يمكن لمستخدمي "ويندوز 7 و8" استخدام الويب لنقل الملفات يدويًّا.

وأرجعت مايكروسوفت قرارها إلى "تركيز الموارد" على أنظمة "ويندوز" الأحدث، وتقديم تقنيات أكثر تطورًا، في نظامي تشغيل "ويندوز 10" و"ويندوز 11".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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