البحوث الزراعية بالعريش تؤكد نجاح زراعة بنجر العلف تحت ظروف شمال سيناء

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تسعى محطة البحوث الزراعية بالعريش التابعة لمعهد بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية إلى نشر زراعات محاصيل الأعلاف الشتوية وتوفير الرعاية والمعاملات الفنية لها .

وأكد الدكتور جودة محمد أبوهاشم الباحث الرئيسى في محطة البحوث الزراعية بالعريش على نجاح زراعة بنجر العلف تحت ظروف محافظة شمال سيناء ( تحت رعاية الدكتورة هدى امام رئيس قسم بحوث محاصيل العلف بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية والدكتور تامر حسن مدير المحطة واشراف حسن عيسى الفهلوى المدير المالى والإدارى للمحطة ) .

وأعلن أن بنجر العلف هو أحد محاصيل العلف الشتوية الجديدة التي يعمل قسم بحوث محاصيل العلف على انتشارها على مستوى الجمهورية بهدف سد الفجوة العلفية في الفترة ما بين المحاصيل الشتوية وزراعة المحاصيل الصيفية خلال شهرى مايو ويونيو.. حيث تزداد أهمية هذا المحصول بالتوسع في مزارع الإنتاج الحيوانى خاصة الحيوانات الحلابة .

وأضاف أن بنجر العلف يزرع في أوربا كمحصول صيفى.. أما في مصر فيزرع كمحصول شتوى لعدم قدرته على تحمل ارتفاع الحرارة هنا، ويعطى محصول غزير من الدرنات يصل إلى ١٠٠ طنا من الجذور التي تصل نسبة البروتين فيها إلى ما لا يقل عن ٨٪، وحوالى ١٠ أطنان من الأوراق تصل نسبة البروتين فيها إلى ما لا يقل عن ١٩٪، ويعتبر بنجر العلف من أنسب المحاصيل العلفية الشتوية التي تناسب الأراضى المصرية.. حيث يتحمل ملوحة المياه والتربة التي تتميز بها معظم الأراضى الزراعية المصرية.. خاصة في سيناء والأراضى الصحراوية .

وتجود زراعته في جميع الأراضى ماعدا الغدقة سيئة الصرف، وينصح بإضافة الأسمدة البلدية الجيدة المتحللة والخالية من الممرضات الفطرية والنيماتودا وبذور الحشائش.. فيضاف الكبريت الزراعى بمعدل ٣٠ مترا مكعبا للفدان، ويضاف السوبر فوسفات بمعدل ١٥٠ كيلو جراما، وبعد الخف والتربية يضاف ٥٠ كيلو جرام سلفات بوتاسيوم.. ثم بعد 3 شهور يضاف ١٠٠ كيلو جراما بوتاسيوم و١٠٠ كيلو جراما سماد نتروجينى وتقلب جيدا بالتربة .

وأشار إلى أن أنسب موعد للزراعة هو النصف الثانى من سبتمبر والنصف الأول من أكتوبر وخلال نوفمبر، ويحتاج الفدان حوالى 3 – 4 كيلوجرامات من التقاوى، ويستحب زراعتها في مشتل ثم تنقل إلى الأرض المستديمة عن طريق الصوانى بعد بلوغها ١٥ سنتيمترا، وغالبا ما يكون بعد شهرين .

ومن العمليات الهامة لنجاح المحصول إجراء عمليتى: الخف والترقيع نظرا لأن البنجر يكون متعدد الأجنة.. فلو زرعنا ٣ بذور تقاوى في الجورة تنتج ١٠ نباتات ولابد أن تخف إلى نبات واحد فقط.. مع ملاحظة أن يتم الترقيع من النباتات الناتجة من الخف.. على أن يتم غرسها على استقامتها في وجود مياه كافية بالجورة، وتكون مسافات الزراعة بين الجور وأخرى ٥٠ سنتيمترا، وبين السطور ٥٠ سنتيمترا أيضا لسهولة إجراء عمليات الخدمة بسهولة ويسر .

ويعتبر العزيق ومقاومة الحشائش من العمليات الهامة التي تؤدى إلى نجاح المحصول، ويتمان على الأقل ٣ مرات خلال موسم النمو بهدف تهوية الجذور وتقليل تنافس الحشائش بقدر الإمكان .

ويتم تخزين بنجر العلف في الحقل في نوالات تشبه تخزين البطاطس، ويحول إلى سيلاج.. كما يمكن تحميل زراعة بنجر العلف على الزراعات الشتوية على القنى والبنون للاستفادة به في وقت الندرة بين المحاصيل الشتوية وزراعة المحاصيل الصيفية .