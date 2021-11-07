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يدين محاولة اغتيال الكاظمي ويعرب عن أمله في تحقيق الاستقرار بالعراق

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السيسي يدين محاولة اغتيال الكاظمي ويعرب عن أمله في تحقيق الاستقرار بالعراق يدين محاولة اغتيال الكاظمي ويعرب عن أمله في تحقيق الاستقرار بالعراق

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أعرب الرئيس عبد الفتاح ، اليوم الأحد، عن بالغ قلقه إزاء محاولة الاغتيال الآثمة التي تعرض لها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وقال الرئيس السيسي، في تدوينة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «تابعت بقلق بالغ أنباء محاولة الاغتيال الآثمة التي تعرض لها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، فجر اليوم، وإذا أدين هذه المحاولة الغاشمة، ادعو الله ان يحفظه وأن يحقق المن والاستقرار للعراق وشعبه، كما أدعو كافة الاطراف والقوى السياسية بالعراق الى التهدئة ونبذ العنف والتكاتف من أجل الحفاظ على استقرار الدولة وتحقيق آمال الشعب العراقي الشقيق»

المصرى اليوم

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