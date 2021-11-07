تقديم الرعاية الصحية الأولية لأطفال دار رعاية الأيتام بالعريش

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أعلنت مديرية الصحة في شمال سيناء عن انطلاق فاعليات المبادرة الرئاسية لتقديم الرعاية الصحية الأولية لأطفال دار الرعاية المتكاملة للأيتام في حى العبور بالعريش .

وأكد الدكتور طارق شوكه، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، في بيان، على بدء فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية بالدور التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى بالمحافظة، وذلك من عمر الطفولة والتى تشمل الأطفال في دار الرعاية المتكاملة للأيتام بالعبور.. مشيرا إلى تشكيل لجنة لتقديم الرعاية برئاسة الدكتور حاسم حمدى مدير عام التثقيف والاعلام الصحى، وعضوية كل من: الدكتورة منى المهدى مدير إدارة العريش الصحية، الدكتورة إسراء حسن بإدارة رعاية الأمومة والطفولة ومنسقة المبادرات الرئاسية بالمديرية، الدكتور أحمد البنا من ادارة العريش الصحية، وصبحية مصباح مدير إدارة التمريض .

وأوضحت الدكتورة إسراء حسن بإدارة رعاية الأمومة والطفولة ومنسقة المبادرات الرئاسية بالمديرية أن المبادرة الرئاسية تهدف إلى تقديم الخدمات الطبية الأولية للمراحل السنية المختلفة مقسمة إلى الأطفال الأقل من ٥ سنوات، ومن ٥ سنوات حتى ١٨ عاما.. حيث يتم توقيع الكشف الطبى عليهم، وإجراء الفحوصات الطبية والمعملية لهم في مقر وحدة العبور الصحية.. كما يتم تقديم التطعيمات الخاصة بهم، وفتح ملفات صحية لكل فرد للمتابعة.. مع تجريع الأطفال بكبسولات فيتامين أ .

وأضافت الدكتورة منى المهدى مدير إدارة العريش الصحية أنه تم عمل فحص معملى «بول وبراز وهيموجلوبين» بجانب خدمات طب الأسنان لهم، وذلك من خلال الفرق الطبية بإدارة العريش ووحدة العبور التابع لها الدار، وأن كل فريق طبى يتكون من: طبيب بشرى وطبيب أسنان وممرضة وفنى معمل.. مشيرة إلى أنه في حالة ظهور أية أعراض يتم تلقى كافه الخدمات المتعلقة بالكشف والعلاج الطبى مجانا .

ومن جانبه.. أشار الدكتور حاسم حمدى مدير عام التثقيف والاعلام الصحى إلى أنه تم تدريب الفرق الطبية على جميع أعمال المبادرة الرئاسية، وإجراء الفحوصات الطبية تحت إشراف قطاع الرعاية الصحية الأساسية والإدارة العامة لرعاية أطفال السن المدرسى بالوزارة وبالتنسيق مع إدارتى الأمومة والطفولة والخدمة الاجتماعية بمديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء ز

وأشار فتحى عثمان مسؤول التثقيف الصحى إلى أنه سبق لمديرية الصحة بشمال سيناء اطلاق مبادرة 100 مليون صحة بدار رعاية الأيتام في حى العبور بالعريش يوم 13 أكتوبر الماضى.. حيث تم اجراء الفحص الطبى للأطفال من كريمى النسب المقيمين في دار رعاية الأيتام والكشف الطبى عليهم ضمن المبادرة الرئاسية للاطمئنان على الصحة العامة لهم، وذلك بحضور المهندس سيد حسانين رئيس مجلس ادارة دار رعاية الأيتام .

كما تم التنسيق للقيام بعدد من الزيارات الاشرافية والندوات التثقيفية خلال الفترة القادمة.. مع استمرار المتابعة الطبية لأطفال دار رعاية الأيتام بصفة دائمة .