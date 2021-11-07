«الإسكندرية الأزهرية» تعقد التصفيات النهائية لمسابقتي فارس المتون والمترجم الناشئ (صور)

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أجرى الشيخ خميس محمد الوكيل الشرعي لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، يرافقه علاء العريان الوكيل الثقافي، جولة تفقدية لمتابعة التصفيات النهائية لمسابقتي فارس المتون، والمترجم الناشئ.

وقال أن مسابقة فارس المتون تتكون من ثلاثة محاور، هي المحور الأول يتضمن حفظ المتون العلميَّة (متون العلوم الشرعية- متون العلوم العربية)، والمحور الثاني يشمل نظم متون علميَّة جديدة، حيث يقوم المتسابق بنظم متن في أيِّ مادَّة من الموادِّ الدِّراسيَّة المقرَّرة على طُلَّاب المراحل الدِّراسيَّة المُختلفة، والمحور الثالث معنى بشرح المتون العلميَّة، ويقوم المتسابق بشرح متن في أيِّ مادَّة من الموادِّ الدِّراسيَّة المقرَّرة على طُلَّاب المراحل الدِّراسيَّة المُختلفة، شرحًا مناسبا، وَفق الأصول العلمية المتبعة في ذلك.

وأوضح أن مسابقة المترجم الصغير تتكون من ثلاثة محاور أيضاً تشمل المحور الأول خاص بصاحب الدورة كتابة بحث علمي عن «بن المقفع» وإبراز دورة في الترجمة، ولا يقل عن عشرين صفحة، ولا يزيد عن ثلاثة ويذيل البحث باختيار قطعة من مؤلفاته وترجمتها إلى اللغة الإنجليزية، والمحور الثاني عن الترجمة من الانجليزية إلى العربية اختيار وترجمة مقالة مكتوبة باللغة الإنجليزية «دينية، وعلمية، وأدبية» مما يوافق المناهج الدراسية في العلوم الشرعية والعربية والثقافية والمقررة على المرحلة الثانوية بالمعاهد الأزهرية، مراعيا القواعد المتبعة في الترجمة وأصولها، أما المحور الثالث يتعلق بالترجمة من العربية إلى الإنجليزية اختيار وترجمة درس العلوم الشرعية أو العربية أو الثقافية المقررة على الثانوية الأزهر، مراعيا القواعد المتبعة في الترجمة وأصولها جيدا والفئات المستهدفة من المبادرة تستهدف طلاب الثانوية الأزهرية بالمعاهد الأزهرية.

وخلال الجولة تم مناقشة الأبحاث المقدمة من الطلاب، حيث تستمر التصفيات حتى يوم الخميس الموافق 11 نوفمبر الجارى ويتم تصعيد الطلاب الفائزين للمشاركة على مستوى قطاع المعاهد الأزهرية.

وفى سياق متصل، ترأس علاء العريان الوكيل الثقافي لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اجتماعًا بشيوخ المعاهد التي تم إدراجها حديثًا في نظام الدمج التعليمي؛ لشرح التعليمات الفنية والإدارية لنظام الدمج التعليمي، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتم التأكيد على الإلمام بنظام الدمج التعليمي، والالتزام بالنواحي الإدارية لنظام الدمج التعليمي، وتخصيص حجرة مصادر خاصة بالتلاميذ المدمجين، نشر ثقافة الدمج من خلال الإعلانات، والاجتماعات الدورية.