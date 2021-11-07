تحريز 11.5 طن دهارة بيضاء وبلاستيك.. «تموين الإسكندرية» تفاجئ 8 إدارات وتحرر 390 محضراً

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قال محمد سعدالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الاسكندرية، أن المديرية تواصل حملاتها لحماية المواطنين من التلاعب، وضبط المنظمة التموينية وضمان وصول السلع المدعمة للمواطنين تحت إشراف هيئة الرقابة الإدارية، شملت المخابز البلدية والمحال بـ8 إدارات فرعية وتم تحرير 390 محضر .

وشنت ادارة الرقابة التموينية بالمديرية، حملة أسفرت عن تحرير 78 محضر شملت ٧٣ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٢٣ محضر انتاج خبز ناقص الوزن، ومحضر بمخزن جملة مخالف، ومحضرين لبقالين تنوين مخالفين،ومحضر عدم حمل شهادات صحية، ومحضر لمنشأة بدون ترخيص.

وفى ادارة تموين العجمى حررت الحملة 63 محضر شملت ١٥ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٦ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضر لمصنع بدون ترخيص وتحريز ١١ طن و٥٠٠ كجم دهارة بيضاء و٢٠٠ جوال بلاستيك بالاشتراك مع مباحث التموين، ومحضر لبقال تموين مخالف، و١٨ محضر عدم حمل شهادات صحية، و١٧ محضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالاسواق، ومحضرين لمنشأت بدون ترخيص، ومحضرين استخدام مطبوعات لتغليف المواد الغذائية بالأسواق، و٧ محاضر أحوال تنفيذاً لقرارات النيابة.

وفى إدارة تموين المنتزة حرت الحملة 76 محضر شملت ٣٧ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٩ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و١٣ محضر عدم حمل شهادات صحية، و١٨ محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، و٤ محاضر لبقالين تموين مخالفين، ومحضر لمطحن مخالف مخالف، ومحضر لمستودع بوتاجاز مخالف، ومحضرين أحوال تنفيذا لقرارات النيابة.

وفى إدارة تموين شرق حررت الحملة 59 محضر شملت ٢٥ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٩ محاضر انتاج خبز ناقص الوزن، و١٦ محضر عدم حمل شهادات صحية، و١٨ محضر عدم الاعلان عن الأسعار السلع الغذائية بالاسواق.

وفى ادارة تموين العامرية حررت الحملة 30 محضر شملت ٢١ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ١٠ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضر لبقال تموين مخالف، و٣ محاضر عدم حمل شهادات صحية، و٤ محاضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضر أحوال تنفيذا لقرار النيابة.

وفى إدارة تموين وسط حررت الحملة 34 محضر شملت ٢١ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ١٠ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و٣ محاضر عدم حمل شهادات صحية، و٤ محاضر عدم الإعلان عن أسعار المواد الغذائية بالأسواق، ومحضرين أحوال تنفيذا لقرارات النيابة،ومحضر لمنشاة بدون ترخيص، و٣ محاضر لثلاجات حفظ مواد غذائية مخالفين.

وفى إدارة تموين برج العرب حررت الحملة 22 محضر شملت ٤ محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٣ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و٤ محاضر لبقالين تموين مخالفين، و٦ محاضر عدم حمل شهادات صحية، و٧ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضر لمخبز سياحى بدون ترخيص.

وفى ادارة تموين غرب والجمرك حررت الحملة 28 محضر شملت ١٣ محضر المخابز بلدية مخالفة منها عدد ٥ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و٤ محاضر لبقالين تموين مخالفين، و٧ محاضر عدم حمل شهادات صحية،و٤ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق