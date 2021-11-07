خالد مرتجي يكشف خطة قائمة الخطيب الاقتصادية لتنمية موارد الأهلي

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قال المهندس خالد مرتجي المرشح على منصب أمين صندوق النادي الأهلي في الانتخابات المقبلة إن خدمة النادي وأعضائه شرف عظيم، وهو الدافع الأساسي وراء سعيه للتواجد في المجلس القادم للنادي مؤكدا إنه مدين للأهلي بالكثير ويسعى إلى وضع كل خبراته وجهده لخدمة ناديه.

وأوضح مرتجي إنه تربى في مدرسة النادي الأهلي وتشبع بقيمها منذ صغره، خاصة أن والده الراحل الفريق عبدالمحسن مرتجي كان حريصًا على أن يكون له دور في خدمة النادي من خلال أي منصب أو مهمة تسند له، وهو ما قام به بالفعل في انتخابات عام 2004 ضمن قائمة الكابتن حسن حمدي الرئيس الأسبق للنادي.

وأشار مرتجي إلى أن وجوده في أي منصب بالنادي يحمله مسئولية كبيرة تجاه الجمعية العمومية العريقة لنادي القرن، إلى جانب جماهير الأهلي بشكل عام، لافتًا إلى إن التجارب السابقة له داخل مجلس الإدارة تجعله قادرا على تقديم كل ما لديه من خبرات وعلاقات لخدمة النادي.

وأضاف مرتجي إن اختيار محمود الخطيب له للانضمام إلى قائمته في الانتخابات المقبلة ورغبة لجنة حكماء ورموز النادي بان يترشح على منصب أمانة الصندوق تشريف وتكليف كبير في مرحلة مهمة للغاية، وإنه اعتاد دائمًا على أن يكون تحت أمر النادي في أي منصب.

وأوضح: تعودنا دائما في النادي الأهلي على تغليب المصلحة العليا على أي رغبات شخصية، ونسعى للحصول على ثقة أعضاء الجمعية العمومية، ولدينا برنامج متكامل يليق بالنادي واعضاءه وجماهيره، وقادرون على تنفيذه فور الحصول على ثقة الأعضاء في الانتخابات.

وألمح إلى إنه يملك خبرات كبيرة تتعلق بالجوانب المالية والإدارية للنادي في ظل عمله بالعديد من المؤسسات الدولية والشركات الكبرى فضلًا عن وجوده السابق في لجنة الأندية بالفيفا.

وأكد مرتجي إنه يسعي لتعظيم موارد النادي وميزانيته بأفكار غير تقليدية لتحقق أرقام غير مسبوقة، ولديه خطط كثيرة لتحقيق هذا الهدف، مشيرا إلى ان وجود أسماء كبيرة من أصحاب الخبرات في القائمة يعزز نجاحها في هذه المهمة من أجل خدمة الأهلي.

وأوضح أن قائمة الخطيب تخوض الانتخابات ببرنامج انتخابي شامل على غرار ما حققه برنامج عائلة الأهلي ولكنه سيتضمن افكارا واهدافا ورؤي طموحة منها.

وقال مرتجي: قائمة الخطيب لديها رؤية مالية شاملة وخطة اقتصادية للنادي يتم هيكلتها بشكل كامل في الوقت الحالي بهدف طرحها على الجمعية العمومية من أجل اعتمادها ليتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

واضاف: البرنامج المالي لقائمة الخطيب يتضمن عدة مراحل في كافة المجالات الرياضية والاجتماعية والاستثمارية التي يعمل النادي على تعظيمها وتطويرها على مدار الأربع سنوات القادمة بهدف استكمال انتقال الأهلي إلى العالمية.

واختتم مرتجي تصريحاته بالتأكيد على أهمية وحدة القائمة وأهدافها من أجل التجانس والتناغم والعمل بروح واحدة بما يخدم وحدة النادي الأهلي ومبادئه ورؤيته المستقبلية وتحقيق شعار: فريقنا واحد.. هدفنا واحد.