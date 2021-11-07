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أكد عمرو الدردير، المتحدث باسم نادي الزمالك، أن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، سافر إلى فرنسا عقب مباراة القمة، من أجل زيارة أسرته بعد حصول الفريق على راحة لمدة 6 أيام

وقال عمرو الدردير، في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورتس» :«كارتيرون، سافر إلى فرنسا لزيارة أسرته وسيعود لقيادة الفريق عقب الاجازة»، مؤكدًا :«المدرب الفرنسي، لا يفكر في الرحيل عن الفريق الأبيض، ومستمر في منصبه حتى نهاية الموسم».

وأوضح : «كارتيرون، أكد أنه لا يفكر في الرحيل عن الزمالك في الوقت الحالي، إلا إذا حدثت تغييرات في ادارة النادي»، مضيفًا :«إذا حدث تغيير في إدارة الزمالك، كارتيرون، سيرحل من تدريب الفريق».

يُذكر أن الزمالك تعرض للخسارة أمام الأهلي، بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة، على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.