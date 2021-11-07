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الجيزة : إزالة ٥ مصانع أسفل عقارات سكنية مخالفة للحماية المدنية ببولاق الدكرور (صور )

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الجيزة : إزالة ٥ مصانع أسفل عقارات سكنية مخالفة للحماية المدنية ببولاق الدكرور (صور ) الجيزة : إزالة ٥ مصانع أسفل عقارات سكنية مخالفة للحماية المدنية ببولاق الدكرور (صور )

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تواصل محافظة الجيزة حملاتها لمراجعة تراخيص المحال والمنشأت التجارية والصناعية للتأكد من حصولهم على التراخيص اللازمة تنفيذآ لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة .

وفي هذا الإطار شن حي بولاق الدكرور حملة مكبرة تم خلالها مراجعة عددآ من تراخيص المحال والمنشأت التجارية والصناعية بشوارع حسين عبدالوهاب من ترعة زنين وشارع جاب الله وشارع المصرف والتي أسفرت عن ضبط عدد ٥ مصانع مخالفة ومقامة أسفل عقارات سكنية بالإضافة إلى عدم تنفيذها إشتراطات الحماية المدنية حيث تم التحفظ على الادوات الموجودة بها وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حرصآ على آمن وسلامة المقيمين بتلك العقارات.

المصرى اليوم

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