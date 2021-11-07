وزيرة الثقافة ومحافظ الجيزة يفتتحان مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون

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افتتحت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة واللواء احمد راشد محافظ الجيزة المسرح المكشوف بأكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة والذي يحمل اسم الدكتورة نهاد صليحة تخليداً لإسهاماتها التنويرية في الثقافة والفنون، وذلك بحضور عدد من اعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية.

قالت عبدالدايم إن افتتاح المسرح المكشوف يعد اضافة جديدة لإنجازات الثقافة المصرية، موجهة التحية لأسم الراحل الدكتور فوزى فهمى رئيس الاكاديمية الأسبق صاحب فكرة تأسيس المسرح كما قدمت الشكر للدكتور أشرف زكي، رئيس الاكاديمية السابق، على جهوده في استكمال اعمال الانشاء، واضافت أنه ياتى ضمن خطط تكريم وتخليد رموز المبدعين، مشيرة ان الدكتورة نهاد صليحة علامة بارزة في الثفافة المصرية، واشادت بتجهيزات المسرح والتى تمت وفقا لاحدث انظمة الصوت والاضاءة والديكورات .

من جانبه ثمن محافظ الجيزة التعاون الدائم والمستمر مع وزارة الثقافة ووصف الاكاديمية بانها منارة تستقطب محبي الفنون والثقافة.

وتضمن حفل الافتتاح مجموعة من الفقرات الفنية بدأت بفرقة براس ساون باند الذي استقبل الحضور اعقبه تفقد متحف مقتنيات الدكتورة نهاد صليحة في مدخل المسرح تلاه فقرة موسيقية قدمها اوركيسترا المعهد العالي للكونسيرفتوار بقيادة المايسترو الدكتور مجدى بغدادي، والذي قدم عدد من الأعمال الوطنية المصرية والعالمية إلى جانب فيلم وثائقى عن تاسيس وتجهيز المسرح وعرضاً مسرحيا بعنوان«فن الحرب»، ويلقى الضوء على دور الفنانين في حرب أكتوبر سواء من كانوا على الجبهة أو خارجها، تأليف إيمان سمير، إخراج محمود فؤاد صدقى، بطولة طلاب المعهد العالى للفنون المسرحية بالاشتراك مع طلاب المعهد العالى البالية.

يذكر ان مسرح الدكتورة نهاد صليجة تبلغ مساحته 1500 متر مربع ومكو من خشبة مسرح فتحتها 20 مترا وعمق 14 مترا وارتفاع يصل إلى 6 أمتار وكواليس 3 أمتار ونصف ويتسع إلى 200 مقعد ثابت، بالإضافة إلى إمكانية وضع 500 مقعد إضافى، وذلك يرجع إلى تصميمه المبتكر والمرن وإلغاء الحد الفاصل ما بين الصالتين صالة الجمهور، وصالة التمثيل مما يسمح في تلبية احتياجات الفنانين في أشكال وأساليب المسرح المختلفة، ويساعد على تغيير شكل العرض والتواصل المباشر بين الممثل والمشاهد مع امكانية تحويله إلى أشكال من الفضاءت غير التقليدية، هذا إلى جانب قاعة لكبار الزوار وصالة انتظار للجمهور وغرفا إدارية وغرف الفنيين وثلاث غرف للممثلين وصالات للبروفات ومخزن للأجهزة وتمت مراعاة أهمية البنية التحتية للمسرح وإنشاء مصارف للأمطار ومواتير رفع وطرد المياة الجوفية.