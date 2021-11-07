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الشبورة مستمرة .. حالة الطقس ودرجات الحرارة من اليوم الأحد الى الجمعة 12 نوفمبر

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الشبورة مستمرة .. حالة الطقس ودرجات الحرارة من اليوم الأحد الى الجمعة 12 نوفمبر الشبورة مستمرة .. حالة الطقس ودرجات الحرارة من اليوم الأحد الى الجمعة 12 نوفمبر

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كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة من اليوم الأحد 7 نوفمبر إلى الجمعة 12 نوفمبر 2021، حيث يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على كل الأنحاء.

وتسود شبورة مائية تكون كثيفة أحياناً وذلك طبقاً للتالي:

يوم الأحد: شبورة كثيفة من 5-7 صباحاً على الطرق السريعة المؤدية من والى القاهرة والوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

يوم الاثنين: شبورة كثيفة من 5-7 صباحاً على الطرق السريعة المؤدية من وإلى القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من اليوم الأحد 7 نوفمبر إلى الجمعة 12 نوفمبر 2021:

- درجات الحرارة الأحد 7 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 28 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 28 درجة والصغرى 19، وعلى جنوب سيناء 31 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 31 درجة والصغرى 18، وعلى جنوب الصعيد 34 درجة والصغرى 20 درجة.

- درجات الحرارة الاثنين 8 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 28 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 27 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 31 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 30 درجة والصغرى 17، وعلى جنوب الصعيد 34 درجة والصغرى 20 درجة.

- درجات الحرارة الثلاثاء 9 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 29 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 26 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 31 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 31 درجة والصغرى 18، وعلى جنوب الصعيد 34 درجة والصغرى 21 درجة.

- درجات الحرارة الأربعاء 10 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 30 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 29 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 32 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 32 درجة والصغرى 18، وعلى جنوب الصعيد 35 درجة والصغرى 21 درجة.

- درجات الحرارة الخميس 11 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 29 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 28 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 31 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 30 درجة والصغرى 18، وعلى جنوب الصعيد 34 درجة والصغرى 21 درجة.

- درجات الحرارة الجمعة 12 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 27 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 26 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 30 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 30 درجة والصغرى 18، وعلى جنوب الصعيد 33 درجة والصغرى 21 درجة.

وفيما يلي خريطة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من اليوم الأحد 7 نوفمبر إلى الجمعة 12 نوفمبر 2021.

May be an image of ‎text that says '‎Ministry Egyptian Aviation Authority Cairo Ca اخره الطقس المتوقعة الاحد 07 نوفمبر 2021 الجمعه 12 وفمبر 2021 نهارا والوجه وجنوب اول الليل للبرودة العظمی والصغر المتوقعة نوفمبر 11نوفمبر 26 18 70نوفمبر 23 21 20 31 الشمالية سيناء الصعيد الصعيد والی القاهرة 20 والی القاهرة وفمبر 2021 شبورة مائية تكون كثيفة من (صباحا علي بعض الطرق المؤدية الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناه سيناء وشمال يوم نوفمبر 2021 شبورة تكون الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشماليه ومدن القناه الطرق المؤدية سيناء وشمال الصعيد تحديث التنبق كافة الاستعدادات من الشبورة الهينة العامة للأرصاد الجوية تتمنى السلامة للجميع طاحون جوي رئيس مجلس‎'‎

المصرى اليوم

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