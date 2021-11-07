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افتتح المخرج مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي الدورة السادسة بقصر ثقافة شرم الشيخ وبحضور سفير تونس بجمهورية مصر العربية السيد محمد بن يوسف وعدد كبير من الفنانين والوفود المسرحية المشاركة من مختلف أنحاء العالم.

حضور مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

بدأ الحفل بالأغنية الرسمية للدورة السادسة من المهرجان بعنوان «مصر جايه» غناء رنا سماحة، كلمات طارق على، ألحان كريم عرفة، توزيع أيمن التركي، وقدمت حفل الافتتاح الإعلامية بوسى شلبي التي رحبت بكل الحضور ثم استدعت الفنانة الأردنية أمل الدباس التي قدمت الفنانة سميحة أيوب حامل اسم الدورة بكلمات قالت عنها انها مدرسة مسرحية متكاملة وامتداد لتاريخ طويل قوامه الاصاله والمعاشره، وهي صاحبة الرصيد الكبير والمتنوع وطرقت أبواب العالمية فاستقبلتها بكل الحب، وكانت الجديره والقديرة، واستحقت ان تستحوذ على انظار جمهورها في كل مكان انها سميحة أيوب التي تسكن في كل قلب بكل الحب والتقدير .

حضور مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

ثم استدعت الاعلامية بوسي شلبي رئيس المهرجان المخرج مازن الغرباوي وقال خلال كلمته بحفل الإفتتاح: احساس عظيم أن يكون هذا الجمع موجود على ارض مصر، وانا سعيد وفخور واشعر ان الله كلل مجهودى انا وفريق العمل كى اشكر كل قامة وقيمة تجلس أمامى الان ويحدث مايسمى بالتبادل الثقافى، ولولا الداعمين لهذا المهرجان ماكان له أن يستمر فاشكر كل من تقدم بيد العون والمساعده، والمهرجان يقام تحت رعاية وزيرة الثقافة د. إيناس عبدالدايم، وجمعية نادى المسرح للثقافة والفنون، والهيئة العربية للمسرح برئاسة محمد سيف الأفخم .

حضور مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

وعقب تكريم سيدة المسرح العربي القديرة سميحة أيوب كرم المهرجان رئيس الهيئة الدولية للمسرح محمد سيف الأفخم، من دوله الإمارات العربية، وتم تكريم الفنان داود حسين من دولة الكويت، وتكريم مارك بيسون «بلچيكا»، بإعتباره الشخصية المسرحية الدولية.

وعقب التكريمات صعد أعضاء لجان التحكيم في كل مسابقات المهرجان ونالت الفنانة إلهام شاهين رئيس لجنة تكريم مسابقة العروض الكبري تصفيق حار من قبل الحضور، والتقط كل أعضاء لجان التحكيم صورة تذكارية جمعت الفنانين لقاء الخميس وطارق صبري وأحمد صيام، ومن العراق الفنان جبارالمشهدان ومن كوسوفو ألماظة نورا، والمخرج الياباني كاكوموتو أتوسوشي وآخرين من أعضاء لجان التحكيم، ثم تم عرض المسرحية الإيطالية «the last flower» للمخرج فابيو أماديو

الدورة السادسة من مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي تحمل اسم الفنانه الكبيرة سميحة أيوب، وهى أيضا الرئيسة الشرفية للمهرجان، ورئيس اللجنة العليا الفنان الكبير محمد صبحي وتقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وتستمر فعاليات المهرجان حتي 11 نوفمبر بمدينة شرم الشيخ .