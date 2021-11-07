الموت يفجع الفنان محمد على رزق

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أعلن الفنان محمد على رزق، مساء السبت وفاة عمه سيف، حيث كتب منشورًا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلاً :«عمي سيف في ذمة الله نسألكم قراءة الفاتحة والدعاء له بالرحمة والمغفرة».

وشارك محمد على رزق، أمس الأول، في انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهن التمثيلية، الذي أقيمت بنادي النقابة بشارع البحر الأعظم بالجيزة.

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد على رزق، مسلسل «ضل راجل»، الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني، تأليف أحمد عبدالفتاح ومن إخراج أحمد صالح، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسر جلال، نور، ومحمود عبدالمغنى، ونرمين الفقى، ورنا رئيس، محمد على رزق، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، محمد عادل، محمد يسرى، إيهاب فهمى، وإنعام سالوسة، هدى الاتربى، وعدد آخر من الفنانين