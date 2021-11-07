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قال سفير بريطانيا بالقاهرة، جاريث بايلي، إنه ليس جديدًا على مصر فقد خدم في سفارة بلاده في القاهرة في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

كشف خلال لقاء ببرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «ON»، أنه لمس تغيرات كثيرة عندما جاء مؤخرًا لشغل منصب سفير بلاده مقارنة بوجوده في مطلع الألفية، قائلًا: «لمست أشياء كثيرة مختلفة بداية من المدن الجديدة ومرورًا بمجال وسيناريو الطاقة المتجددة بالاضافة لشبكة الكباري والطرق والاستثمارات».

وتابع: مش متخيل إني في مصر، الصراحة الجمهورية الجديدة حاجة هائلة وممتازة.

وشدد السفير البريطاني بالقاهرة على أهمية مشروع حماية دلتا النيل من التغيرات المناخية المحتملة في المناطق الساحلية لزيادة صمود المجتمعات الساحلية، مؤكدًا أهمية تلك المشروع تكمن في جانبين أولهما حماية المجتمع وثانيًا حماية دلتا النيل من أي تغيرات مناخية محتملة قد تؤثر عليها.

«كلمة أخيرة» يذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.