«البحوث الإسلامية» ينعي مدير الإدارة العامة للبعوث والإيفاد بالمجمع

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نعى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف ببالغ الأسى والحزن وفاة محمد ياسين حمدي، مدير عام الإدارة العامة للبعوث والإيفاد بالمجمع ،والذي وافته المنية السبت أثناء مشاركته في مهمة رسمية مع وفد الأزهر إلى نيجيريا.

وأكد مجمع البحوث الإسلامية أن الفقيد -رحمه الله- كان نموذجًا للإخلاص والدقة والانتظام في العمل وتحمّل المسئولية خلال فترة تولية إدارة الابتعاث.

كما تقدم المجمع بكامل إداراته بخالص العزاء لأسرة الفقيد، سائلين الله -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يجعل عمله في ميزان حسناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.