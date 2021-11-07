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حسين الشحات: كنت أتمنى الفوز على 1/6

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حسين الشحات: كنت أتمنى الفوز على الزمالك 1/6 حسين الشحات: كنت أتمنى الفوز على 1/6

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أكد حسين الشحات، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن اللاعبين كان لديهم إصرار كبير على تحقيق الفوز على نادي من أجل اسعاد جماهير القلعة الحمراء.

وحقق الأهلي الفوز على الزمالك، بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة، على القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال حسين الشحات، في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورتس»: «اللاعبون كانوا في كامل تركيزهم من أجل تحقيق الفوز على الزمالك»، مضيفًا: «كنت أتمنى أن نحقق الفوز على الفريق الأبيض 1/6، لتكرار النتيجة الكبيرة التي تحققت منذ 20 عامًا».

وأضاف: «نسعى لإسعاد جماهير الأهلي باستمرار»، مشيرًا: «الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، حذرنا بين الشوطين والتهاون في المباراة، مؤكدًا أن الزمالك قادر على العودة للمباراة».

وتابع: «سعداء بقرار محمود الخطيب، رئيس النادي بإلغاء العقوبتا الموقعة على الفريق بعد خسارة بطولة السوبر المحلي أمام طلائع الجيش».

المصرى اليوم

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