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وائل جسار يغني أسمر يا أسمراني وجانا الهواء وألف ليلة وليلة بمهرجان الموسيقي العربية

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وائل جسار يغني أسمر يا أسمراني وجانا الهواء وألف ليلة وليلة بمهرجان الموسيقي العربية وائل جسار يغني أسمر يا أسمراني وجانا الهواء وألف ليلة وليلة بمهرجان الموسيقي العربية

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تتواصل فعاليات مهرجان الموسيقى العربية الـ 30، وبدأ قبل قليل الفاصل الثاني من حفل الليلة، على خشبة مسرح النافورة بفاصل غنائي للمطرب اللبناني وائل جسار، تحت قيادة المايسترو عادل عايش وفرقته الموسيقية. وغني وائل عدد كبير من أغنياته آلتي لاقت تفاعل كبير وسط جمهوره ومحبيه، منها مشيت خلاص، كلمات هاني عبدالكريم، ألحان وليد سعد، خليني ذكرى، كلمات بدر جميل أحمد، ألحان وليد سعد، مليون احبك، كلمات نبيل خلف، نخبي ليه من كلمات نبيل خلف، ألحان وليد سعد، مهما تقولوا من كلمات نبيل خلف،الحان محمد يحيي، النهاية واحدة، من ألحان مدين وكلمات ايمن بهجت قمر، وحياتك يا حبيبي، كلمات حسين السيد،الحان سيد مكاوي، ألف ليلة وليلة كلمات مرسي جميل عزيز، ألحان بليغ حمدي.

وغنى كذلك وائل أغنية أسمر يا اسمراني، من ألحان الموسيقار كمال الطويل، كلمات اسماعيل الحبروك، خلينا بعيد، وأختتم الحفل بأغنية جانا الهوى، لحن بليغ حمدي، كلمات محمد حمزة.

وكان وائل قد افتتح الفاصل الغنائي باغنية بحبك يا وخيرك عليا.... بلد الأصالة وشعبك كريم..يا بلد الشهامة والجيش العظيم. وقال وائل في كلمته لجمهوره: «فخور إني متواجد وسط الجمهور المصري صاحب الفضل الكبير على نجاحي، للسنة الرابعة معاكم في مهرجان الموسيقى العربية هو شرف كبير لي وثقة ومسولية، بحبكم، أشكر كل القائمين على المهرجان والحفل وفي مقدمتهم د.ايناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، جيهان مرسي مدير المهرجان، المايسترو عادل عايش. وبعدها غني وائل أغنيته، غريبة الناس، من كلمات أيمن بهجت قمر ،،د ألحان وليد سعد، بتوحشيني من كلمات نبيل خلف، ألحان وليد سعد، موجوع من كلمات، بيار حايك، ألحان ياسر جلال.

المصرى اليوم

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