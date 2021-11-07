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أحمد الزكي يوضح العلاقة بين تلقي لقاح كورونا والتخدير لخلع الاسنان

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أحمد الزكي يوضح العلاقة بين تلقي لقاح كورونا والتخدير لخلع الاسنان أحمد الزكي يوضح العلاقة بين تلقي لقاح كورونا والتخدير لخلع الاسنان

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قال دكتور أحمد الزكي، عضو الجامعة الملكية بإنجلترا ،إنه ليس هناك علاقة بين تلقي اللقاح والتخدير لخلع الأسنان، مؤكدًا أن هذا الكلام عار تمامًا عن الصحة.

أشار دكتور أحمد الزكي إلى أن هناك توصية من الولايات المتحدة الأمريكية بشأن التخدير الكلي وأن يكون هناك فاصل أسبوعين بين التخدير الكلي وتلقي اللقاح وذلك قبل أو بعد العملية لأن التخدير واللقاح يعملوا على جهاز المناعة.

وأكد دكتور أن التخدير ليس له علاقة مباشرة باللقاح، لافتًا إلى نسبة من يعانون من حساسية ضد اللقاحات بسيطة مقارنة بـ4 مليار جرعة تم تطعيمها على مستوى العالم.

وأوضح دكتور «أحمد الزكي» أن الفئات الممنوعة من تلقي اللقاح هم الحوامل ومن يقومون بالرضاع أو بعض الأمراض المناعية النادرة، مؤكدًا على ضرورة الوصول إلى تطعيم أكثر من 10% أو 20% لتقليل نسبة الوفيات مع الدخول للموجة الرابعة.

المصرى اليوم

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