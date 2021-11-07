درة تخوض مغامرة جديدة مع «المشرحة»

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تستعد النجمة درة حالياً لبدأ تصوير مسلسل جديد تحت عنوان «المشرحة»، بميزانية ضخمة للمنتج الكبير صادق الصباح، تأليف وإخراج تامر نادي، وتعقد درة حالياً جلسات عمل يومية على الورق، والكاركتر الذي تجسده من خلاله، استعداداً لبدء تصويره على الأكثر 20 نوفمبر الجاري، ويشاركها البطولة عادل كرم.

المسلسل سيتم عرضه عبر منصة شاهد vip ويتكون من 7 حلقات وسيعرض في يناير المقبل على الأكثر ومنها إلى شاشة قنوات mbc، معروف أن درة مشغولة حاليا بتصوير فيلمها الجديد «جدران»، من إخراج محمد بركة، وينتمي لنوعية أفلام الرعب وتجسد خلاله شخصية ليلى بطلة الحدوتة ويشاركها البطولة كل من نيكولا معوض وأحمد بدير وفراس سعيد وهند عبدالحليم.