منع أكرم توفيق من الظهور تليفزيونيًا في برنامج «رقم 10»

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كشف الإعلامي كريم رمزي، عن منع أكرم توفيق، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الظهور معه في برنامج «رقم 10» المُذاع عبر فضائية «الأولى»، اليوم السبت.

وكتب كريم رمزي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «بناء على طلب من الجهاز الفني لمنتخب مصرـ بمنع ظهور اللاعبين إعلاميًا لحين الانتهاء من مباراتي أنجولا والجابون».

وأضاف: «حرصا منا على مصلحة منتخب مصر أولا وأخيرا تم تأجيل لقاء أكرم توفيق لما بعد المباراتين».

يُذكر أن المنتخب سوف يلتقي مع انجولا والجابون، يومي 12 و16 نوفمبر الجاري، في إطار مباريات الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات افريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وجاءت قائمة المنتخب لمباراتي انجولا والجابون على النحو التالي:-

حراس المرمى:محمد الشناوي ( الأهلي )، محمد أبوجبل ( الزمالك )ـ محمد صبحي ( فاركو )ـ محمود جاد ( انبي)

الدفاع: اكرم توفيق ( الأهلي )، أحمد فتحي ( بيراميدز )، احمد حجازي ( الاتحاد السعودي )، احمد ياسين ( البنك الأهلي )، ايمن اشرف ( الأهلي )، محمود علاء ( الزمالك )، احمد فتوح ( الزمالك )، محمد حمدي ( بيراميدز )، محمود حمدي «الونش» ( الزمالك )

الوسط: محمد النني ( أرسنال الإنجليزي )، حمدي فتحي ( الأهلي )، عمرو السولية ( الأهلي )، امام عاشور ( الزمالك )، عبدالله السعيد ( بيراميدز )، مصطفى فتحي ( الزمالك )

الهجوم: عمر مرموش ( شتوتجارت الألماني )، محمد شريف ( الأهلي )، أحمد ياسر ريان ( ألتاي التركي )، مصطفى محمد ( جالاتا سراي التركي )، مروان حمدي ( سموحة )، محمد صلاح ( ليفربول الإنجليزي )، محمد مجدي «أفشة» ( الأهلي ).