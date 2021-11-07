سيدات الأهلى يهزم جزيرة الورد فى دورى مرتبط السلة

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الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي حقق الفوز على جزيرة الورد بنتيجة 102-59، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات بطولة دوري المرتبط.

وأقيمت المباراة على صالة الشهداء بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، وشهدت أداءً جيدًا من جانب الفريقين، قبل أن تنتهي بفوز «سيدات سلة الأهلي» بنتيجة 102-59.

بدأت المباراة بشكل قوي بين الفريقين، وانتهت الفترة الأولى بتقدم جزيرة الورد بنتيجة 19-18, وفي الفترة الثانية، نجحت لاعبات «سيدات سلة الأهلي» في تقديم مستوى جيد، واستعدن السيطرة على مجريات اللقاء، لتنتهي بتقدم الأهلي بنتيجة 48-30.

وواصل «سيدات سلة الأهلي» تفوقه في الفترة الثالثة، وحقق الفوز بها بنتيجة 76-43, وحافظ الأهلي على تقدمه في الفترة الرابعة ليحسم اللقاء لصالحه بنتيجة 102-59.

ويلتقي «سيدات سلة الأهلي»، يوم الثلاثاء القادم، مع فريق جزيرة الورد، ضمن منافسات بطولة دوري المرتبط.