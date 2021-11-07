رفعت دعوى خلع ضده.. زوج يلقي ماء النار على زوجته ووالديها وشقيقتها بكفر الشيخ

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قررت دائرة الجنح بمحكمة البرلس الجزئية، السبت، تجديد حبس زوج متهم بسكب ماء النار على زوجته ووالديها وشقيقتها وتشويههم لرفعها دعوى خلع منه لاستحالة العشره بينهما.

وطالب محمد أبودراع، محامي المجني عليهم، باستمرار حبس المتهم لأن القضية جنايه مشددة والتحقيقات لم تنته والمجني عليهم بالمستشفى، وساءت حالتهم الصحية جدا، والأدلة ثابتة ضده، وقد يخشى من هروبه من قبضة العدالة.

كان اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفرالشيخ، قد تلقي إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، بقيام زوج بمدينة بلطيم بإلقاء ماء النار على زوجته ووالدها ووالدتها وشقيقتها وإصابتهم بإصابات خطيرة، وتبين أن المصابين هم كريمة فرحات البشلاتي، 55 سنة، حمدي البساطي، 57 سنة، وندى حمدي البساطي، 27 سنة، وهاجر حمدي البساطي، 21 سنة، كما تبين أن الحروق من الدرجات الثلاث، وتم نقلهم لمستشفى البرلس المركزي، ولخطورة الإصابات تم نقلهم لمستشفى كفر الشيخ العام لعلاجهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، كما تم إلقاء القبض على المتهم وتولت النيابة العامة التحقيق.

كان رجال المباحث تحت إشراف اللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، قد تمكنوا من إلقاء القبض على المتهم وتم أخذ أقواله وإحالته للنيابة العامة لمواجهته بالاتهامات والتحقيق في القضية لاتخاذ الإجراءات القانونية.