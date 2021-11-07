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الرئيس الإماراتي يطلب بصلاة الاستسقاء فى جميع مساجد الدولة

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الرئيس الإماراتي يطلب بصلاة الاستسقاء فى جميع مساجد الدولة الرئيس الإماراتي يطلب بصلاة الاستسقاء فى جميع مساجد الدولة

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وجه رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بإقامة صلاة الاستسقاء في جميع مساجد ومصليات الدولة، وفقا لما نشره موقع وكالة الأنباء الإماراتية.

ودعا بن زايد أن يكون ذلك قبل أذان صلاة يوم الجمعة المقبل الموافق 12 نوفمبر الجاري بعشر دقائق "تيمنا بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بإقامة صلاة الاستسقاء طلبا لنزول الغيث".

​وطالب بن زايد جميع المواطنين إلى "الإبتهال إلى المولى ليعم الغيث وينشر رحمته وعطاءه وخيره على العباد والبلاد".

وتسعى الإمارات لاستخدام تقنية الاستمطار بهدف زيادة الكمية السنوية من مياه الأمطار وتعزيز الأمن المائي ودعم المخزون الاستراتيجي من المياه الجوفية.

والإمارات من أوائل الدول في المنطقة التي قامت باستخدام تقنية تلقيح السحب التي تعتمد على أحدث التقنيات الذكاء الاصناعي، وعلى من الرادارات المتطورة لمراقبة السحب وتحركها.

وصلاة الاستسقاء سنة مؤكدة وهي صلاة نافلة تصلى طلبًا لنزول الغيث (المطر) ليقطع الجفاف أو عند انحباس المطر في فصل الشتاء.

المصرى اليوم

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