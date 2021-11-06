أخبار عاجلة

صابر الرباعى يسلطن جمهور الأوبرا .. وريهام عبدالحكيم تستعرض مهاراتها الغنائية -
زكي عبد الفتاح ينتقد أداء المنتخب أمام أنجولا -
بعد أداء العمرة.. عمر كمال: «كل حاجة طلبتها من ربنا حققهالي وزيادة» -
فيديو مسرب .. أبوجبل يهاجم حكم القمة: «عايز تخلص الماتش كام» فيديو -
برلمانية: نفسية طلاب رابعة ابتدائي تتأثر لصعوبة المناهج وتزرع داخلهم الفشل والإحباط (فيديو) -
جمارك القاهرة تضبط تهريب 10 سبائك ذهبية مع راكب -
مصر للطيران تبدأ في تسيير رحلات مجدولة مباشرة بين مدريد والأقصر -
وزيرة الثقافة ورئيس الأوبرا ينعيان مطرب الموسيقى العربية هاني عامر -
أحمد أيوب يرد على كيروش : تحملنا الكثير من الضغوط .. والمنتخب لم يخسر مع البدري -
ارتفاع ملحوظ في حالات الوفاة .. الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

كهربا يسخر من خماسية الأهلي في

Print
كهربا يسخر من خماسية الأهلي في الزمالك كهربا يسخر من خماسية الأهلي في

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

سخر محمود عبدالمنعم كهربا، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من هزيمة أمام المارد الأحمر في مسابقة الدوري الممتاز.

وتعرض الزمالك للخسارة أمام الأهلي، بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الجمعة، على القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

وكتب «كهربا» عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي«فيس بوك»: «الواحد ربك هو الواحد.. اتنين يا الحسن والحسين.. تلاتة بالله العظيم ما جي هنا تاني.. اربعة صحبتنا حلوة مربعة.. الخمسة عدد صوابع الكف».

وكان الجهاز الفني للاهلي بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، استبعد كهربا، من قائمة مباراة الزمالك، لأسباب فنية.

ومنح الجهاز الفني اللاعبين راحة سلبية من التدريبات خلال فترة التوقف الدولي، لمدة 5 أيام، على أن يعود الفريق الخميس المقبل، للتدريبات الجماعية، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها 19 نوفمبر الجاري، في الجولة الرابعة للدوري.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
جدول مباريات الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز 2021 - 2022

جدول مباريات الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز 2021 - 2022

كارتيرون يبعد شيكابالا عن تدريبات الزمالك قبل مواجهة الإسماعيلي في الدوري المصري

كارتيرون يبعد شيكابالا عن تدريبات الزمالك قبل مواجهة الإسماعيلي في الدوري المصري

الزمالك يواصل تدريباته في الثالثة عصر الأحد

الزمالك يواصل تدريباته في الثالثة عصر الأحد

مران الزمالك.. تقسيمة قوية بين اللاعبين

مران الزمالك.. تقسيمة قوية بين اللاعبين