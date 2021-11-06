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سخر محمود عبدالمنعم كهربا، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من هزيمة الزمالك أمام المارد الأحمر في مسابقة الدوري الممتاز.

وتعرض الزمالك للخسارة أمام الأهلي، بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الجمعة، على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

وكتب «كهربا» عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي«فيس بوك»: «الواحد ربك هو الواحد.. اتنين يا الحسن والحسين.. تلاتة بالله العظيم ما جي هنا تاني.. اربعة صحبتنا حلوة مربعة.. الخمسة عدد صوابع الكف».

وكان الجهاز الفني للاهلي بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، استبعد كهربا، من قائمة مباراة الزمالك، لأسباب فنية.

ومنح الجهاز الفني اللاعبين راحة سلبية من التدريبات خلال فترة التوقف الدولي، لمدة 5 أيام، على أن يعود الفريق الخميس المقبل، للتدريبات الجماعية، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها 19 نوفمبر الجاري، في الجولة الرابعة للدوري.