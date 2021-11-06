رسالة زيزو إلى إمام عاشور بعد انضمامه للمنتخب

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وجه أحمد سيد زيزو، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي رسالة إلى إمام عاشور، لاعب خط وسط الفريق الأبيض، وذلك بعد انضمامه للمرة الأولى للمنتخب الوطني الأول.

ونشر زيزو، عبر صفحته الشخصية على موقع «إنستجرام» صورة لإمام عاشور، معلقًا عليها قائلاً: «مبروك يا حبيبي ربنا يوفقك ويكرمك دائما».

واستبعد الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، أحمد سيد زيزو، من المعسكر الخاص بمباراتي أنجولا والجابون، المقرر لها يومي 12 و16 نوفمبر الجاري، في تصفيات كأس العالم.

وشهدت القائمة انضمام عدد من اللاعبين للمنتخب للمرة الأولى، على رأسهم إمام عاشور، لاعب خط وسط لزمالك وأحمد ياسين، مدافع البنك الأهلي ومحمود جاد، حارس مرمى انبي.

حراس المرمى:محمد الشناوي ( الأهلي )، محمد أبوجبل ( الزمالك )ـ محمد صبحي ( فاركو )ـ محمود جاد ( انبي)

الدفاع: اكرم توفيق ( الأهلي )، أحمد فتحي ( بيراميدز )، احمد حجازي ( الاتحاد السعودي )، احمد ياسين ( البنك الأهلي )، ايمن اشرف ( الأهلي )، محمود علاء ( الزمالك )، احمد فتوح ( الزمالك )، محمد حمدي ( بيراميدز )، محمود حمدي «الونش» ( الزمالك )

الوسط: محمد النني ( أرسنال الإنجليزي )، حمدي فتحي ( الأهلي )، عمرو السولية ( الأهلي )، امام عاشور ( الزمالك )، عبدالله السعيد ( بيراميدز )، مصطفى فتحي ( الزمالك )

الهجوم: عمر مرموش ( شتوتجارت الألماني )، محمد شريف ( الأهلي )، أحمد ياسر ريان ( ألتاي التركي )، مصطفى محمد ( جالاتا سراي التركي )، مروان حمدي ( سموحة )، محمد صلاح ( ليفربول الإنجليزي )، محمد مجدي «أفشة» ( الأهلي ).