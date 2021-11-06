أخبار عاجلة

صابر الرباعى يسلطن جمهور الأوبرا .. وريهام عبدالحكيم تستعرض مهاراتها الغنائية -
زكي عبد الفتاح ينتقد أداء المنتخب أمام أنجولا -
بعد أداء العمرة.. عمر كمال: «كل حاجة طلبتها من ربنا حققهالي وزيادة» -
فيديو مسرب .. أبوجبل يهاجم حكم القمة: «عايز تخلص الماتش كام» فيديو -
برلمانية: نفسية طلاب رابعة ابتدائي تتأثر لصعوبة المناهج وتزرع داخلهم الفشل والإحباط (فيديو) -
جمارك القاهرة تضبط تهريب 10 سبائك ذهبية مع راكب -
مصر للطيران تبدأ في تسيير رحلات مجدولة مباشرة بين مدريد والأقصر -
وزيرة الثقافة ورئيس الأوبرا ينعيان مطرب الموسيقى العربية هاني عامر -
أحمد أيوب يرد على كيروش : تحملنا الكثير من الضغوط .. والمنتخب لم يخسر مع البدري -
ارتفاع ملحوظ في حالات الوفاة .. الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

رضا عبدالعال: تغييرات موسيماني حرمت الأهلي من فوز كبير على

Print
رضا عبدالعال: تغييرات موسيماني حرمت الأهلي من فوز كبير على الزمالك رضا عبدالعال: تغييرات موسيماني حرمت الأهلي من فوز كبير على

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قال الكابتن رضا عبدالعال، إن لاعبي يصابون بالأنا عندما يؤدون بشكل جيد قبل مباراة القمة، مردفا «عندما يكون الأبيض جيد قبل القمة حط أيدك على قلبك».

وتابع خلال مداخلة هاتفية بأحد البرامج، أن الأهلي كان قويا قبل تدريب موسيماني وحصل على بطولة أفريقيا.

وأكد الكابتن رضا عبدالعال، أن تغييرات المدرب بيتسو موسيماني في صفوف الشياطين الحمر، أثرت على النتيجة، والتي كانت مريحة للأهلي في الشوط الأول وجعلته يقضي على الزمالك بثلاثية نظيفة.

وأوضح أن تغييرات موسيماني حرمت الأهلي من فوز كبير على الزمالك وتحقيق نتيجة أعرض من انتصار 6/1.

وأضاف رضا عبدالعال، أن الأهلي «بجلالة قدره» بدأ مباراة القمة 123 وكان خائفًا وفي قمة تركيزه، على عكس الزمالك، لافتًا إلى أن موسيماني أغفل مصدر قوة الزمالك بعد نزول مصطفى فتحي.

وأردف أن هدف مصطفى فتحي أجمل من هدف من ديانج، موضحا أن أسيست السولية عالمي وهدف ديانج تاريخي.

وأعفى الكابتن رضا عبدالعال، محمد أبوجبل، حارس عرين القلعة البيضاء من الهدف التاريخي الذي سجله في شباكه لاعب الأهلي أليو ديانج.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
جدول مباريات الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز 2021 - 2022

جدول مباريات الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز 2021 - 2022

كارتيرون يبعد شيكابالا عن تدريبات الزمالك قبل مواجهة الإسماعيلي في الدوري المصري

كارتيرون يبعد شيكابالا عن تدريبات الزمالك قبل مواجهة الإسماعيلي في الدوري المصري

الزمالك يواصل تدريباته في الثالثة عصر الأحد

الزمالك يواصل تدريباته في الثالثة عصر الأحد

مران الزمالك.. تقسيمة قوية بين اللاعبين

مران الزمالك.. تقسيمة قوية بين اللاعبين