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قال الكابتن رضا عبدالعال، إن لاعبي الزمالك يصابون بالأنا عندما يؤدون بشكل جيد قبل مباراة القمة، مردفا «عندما يكون الأبيض جيد قبل القمة حط أيدك على قلبك».

وتابع خلال مداخلة هاتفية بأحد البرامج، أن الأهلي كان قويا قبل تدريب موسيماني وحصل على بطولة أفريقيا.

وأكد الكابتن رضا عبدالعال، أن تغييرات المدرب بيتسو موسيماني في صفوف الشياطين الحمر، أثرت على النتيجة، والتي كانت مريحة للأهلي في الشوط الأول وجعلته يقضي على الزمالك بثلاثية نظيفة.

وأوضح أن تغييرات موسيماني حرمت الأهلي من فوز كبير على الزمالك وتحقيق نتيجة أعرض من انتصار 6/1.

وأضاف رضا عبدالعال، أن الأهلي «بجلالة قدره» بدأ مباراة القمة 123 وكان خائفًا وفي قمة تركيزه، على عكس الزمالك، لافتًا إلى أن موسيماني أغفل مصدر قوة الزمالك بعد نزول مصطفى فتحي.

وأردف أن هدف مصطفى فتحي أجمل من هدف من ديانج، موضحا أن أسيست السولية عالمي وهدف ديانج تاريخي.

وأعفى الكابتن رضا عبدالعال، محمد أبوجبل، حارس عرين القلعة البيضاء من الهدف التاريخي الذي سجله في شباكه لاعب الأهلي أليو ديانج.