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غصب عن كيروش.. تعليق ناري من رضا عبدالعال على ضم أفشة للمنتخب ()

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غصب عن كيروش.. تعليق ناري من رضا عبدالعال على ضم أفشة للمنتخب (فيديو) غصب عن كيروش.. تعليق ناري من رضا عبدالعال على ضم أفشة للمنتخب ()

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علق رضا عبدالعال، نجم نادي والأهلي الأسبق، على اختيارات البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب الأول، لقائمة مباراتي أنجولا والجابون في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وقال خلال مداخلة هاتفية بأحد البرامج، إنه لديه تحفظ على اختيار عبدالله السعيد، بسبب عمره الذي وصل إلى 37 عامًا، مطالبًا بمنح الفرصة للاعبين الأقل سنًا، كما تساءل عن سبب استبعاد رمضان صبحي.

وأضاف رضا عبدالعال: «كان يجب على كيروش أن يستبعد محمود علاء من قائمة بعد مباراة الأمس والمستوى الذي ظهر به في القمة أمام الأهلي».

وأيد رضا عبدالعال قرار كيروش باستبعاد طارق حامد من القائمة قائلا: «طارق لعب كتير وخلاص ولا بد من إعادة هيكل قوي للمنتخب لتنفيذ فكر المدير الفني».

وعن ضم محمد مجدي أفشة قال: «غصب عن كيروش كان لازم يضمه إلى القائمة»، مشيرًا إلى أن كيروش تعلم الدرس بعد استبعاد أفشة ومحمد شريف من القائمة التي أعلنها في مبارتي ليبيا.

المصرى اليوم

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