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قال عمرو الدردير المتحدث باسم نادي الزمالك، إن مباراة القمة كانت هجومية مفتوحة من الأهلي والزمالك، مؤكدا أنها كانت مباراة كبيرة وتستحق أن تكون كلاسيكو القاهرة وكلاسيكو مصر بل وكلاسيكو الأرض.

وتابع خلال مداخلة هاتفية بأحد البرامج، أن الحظ والتوفيق شاركا بقوة مع النادي الأهلي.

وأردف: موسيماني والأهلي تفوقا في شوط المباراة الأول بنتيجة 3/0، ولكن عاد لاعبو القلعة البيضاء وانتصروا على الشياطين الحمر في الشوط الثاني بنتيجة 3/2، لتكون النتيجة النهائية في صالح الأهلي.

وأكد عمرو الدردير المتحدث باسم نادي الزمالك، أن الزمالك بطل الدوري، والأهلي خسر مباراة السوبر، موضحا أن هذه عادة كرة القدم.

ونفى الدردير، إمكانية إقالة كارتيرون بعد الهزيمة بخماسية من الأهلي موضحا أن التعامل في نادي الزمالك ليست بالقطعة، والهزيمة واردة في كرة القدم، ومباراة القمة هي إحدى مباريات الدوري وتعامل بـ 3 نقاط.

وأبدى غضبه من الهتافات المسيئة التي صدرت من جمهور الأهلي ضد الزمالك، لافتا إلى أنه ينتظر ما سيقوله مراقب المباراة ولجنة الأندية حول هذه الهتافات.