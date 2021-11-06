أخبار عاجلة

بعد أداء العمرة.. عمر كمال: «كل حاجة طلبتها من ربنا حققهالي وزيادة» -
فيديو مسرب .. أبوجبل يهاجم حكم القمة: «عايز تخلص الماتش كام» فيديو -
برلمانية: نفسية طلاب رابعة ابتدائي تتأثر لصعوبة المناهج وتزرع داخلهم الفشل والإحباط (فيديو) -
جمارك القاهرة تضبط تهريب 10 سبائك ذهبية مع راكب -
مصر للطيران تبدأ في تسيير رحلات مجدولة مباشرة بين مدريد والأقصر -
وزيرة الثقافة ورئيس الأوبرا ينعيان مطرب الموسيقى العربية هاني عامر -
أحمد أيوب يرد على كيروش : تحملنا الكثير من الضغوط .. والمنتخب لم يخسر مع البدري -
ارتفاع ملحوظ في حالات الوفاة .. الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا -
جمارك مطار القاهرة تضبط تهريب تلسكوب وبندقية ضغط هواء -
مصطفي بكري يرد على زكريا بطرس: «العيب على الدولة التي تأويك» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

متحدث عن إقالة كارتيرون: الخسارة واردة ولا نتعامل بالقطعة

Print
متحدث الزمالك عن إقالة كارتيرون: الخسارة واردة ولا نتعامل بالقطعة متحدث عن إقالة كارتيرون: الخسارة واردة ولا نتعامل بالقطعة

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قال عمرو الدردير المتحدث باسم نادي ، إن مباراة القمة كانت هجومية مفتوحة من الأهلي والزمالك، مؤكدا أنها كانت مباراة كبيرة وتستحق أن تكون كلاسيكو القاهرة وكلاسيكو بل وكلاسيكو الأرض.

وتابع خلال مداخلة هاتفية بأحد البرامج، أن الحظ والتوفيق شاركا بقوة مع النادي الأهلي.

وأردف: موسيماني والأهلي تفوقا في شوط المباراة الأول بنتيجة 3/0، ولكن عاد لاعبو القلعة البيضاء وانتصروا على الشياطين الحمر في الشوط الثاني بنتيجة 3/2، لتكون النتيجة النهائية في صالح الأهلي.

وأكد عمرو الدردير المتحدث باسم نادي الزمالك، أن الزمالك بطل الدوري، والأهلي خسر مباراة السوبر، موضحا أن هذه عادة كرة القدم.

ونفى الدردير، إمكانية إقالة كارتيرون بعد الهزيمة بخماسية من الأهلي موضحا أن التعامل في نادي الزمالك ليست بالقطعة، والهزيمة واردة في كرة القدم، ومباراة القمة هي إحدى مباريات الدوري وتعامل بـ 3 نقاط.

وأبدى غضبه من الهتافات المسيئة التي صدرت من جمهور الأهلي ضد الزمالك، لافتا إلى أنه ينتظر ما سيقوله مراقب المباراة ولجنة الأندية حول هذه الهتافات.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مصر للطيران تبدأ في تسيير رحلات مجدولة مباشرة بين مدريد والأقصر

مصر للطيران تبدأ في تسيير رحلات مجدولة مباشرة بين مدريد والأقصر

جدول مباريات الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز 2021 - 2022

جدول مباريات الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز 2021 - 2022

مدرب أنجولا: فاجئنا منتخب مصر بطريقة اللعب.. والنني لعب دور البطولة

مدرب أنجولا: فاجئنا منتخب مصر بطريقة اللعب.. والنني لعب دور البطولة

محمد صالح: المنتج الموسيقي لديه قيمة كبير في الخارج عن مصر

محمد صالح: المنتج الموسيقي لديه قيمة كبير في الخارج عن مصر