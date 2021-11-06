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سامي قمصان: خماسية الأهلي تاريخية وجمهور الأحمر بيحب الزيادة

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سامي قمصان: خماسية الأهلي تاريخية وجمهور الأحمر بيحب الزيادة سامي قمصان: خماسية الأهلي تاريخية وجمهور الأحمر بيحب الزيادة

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قال سامي قمصان، المدرب العام لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، إن الفوز على بنتيجة خمسة أهداف مقابل ثلاثة، في الجولة 123، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري «تاريخية».

وتابع خلال مداخلة هاتفية بأحد البرامج: «كنا نأمل أن تكون النتيجة أكبر والمعروف عن جمهور الأهلي أنه بيحب الزيادة»، مشيرًا إلى أن الأهلي حقق نتيجة كبيرة بالفوز بخماسية من الأهداف وهي نتيجة تاريخية لم تحدث منذ فترة كبيرة.

وأوضح سامي قمصان، أن الأهلي تدرب جيدًا قبل مباراة القمة 123 أمام الزمالك، مشيرًا إلى أن فريقه كان الأفضل خلال اللقاء بعد استغلال كل الفرص المتاحة لتحقيق الفوز.

وأشار إلى أن الزمالك بدأ المباراة ضاغطًا على الأهلي، ولكن الأحمر استحوذ في النهاية وفاز في المباراة، مؤكدًا أن لاعبو الأهلي قدموا مباراة قوية خلال ونفذوا المطلوب منهم وحسموا القمة بخبراتهم.

المصرى اليوم

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