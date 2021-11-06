يوفنتوس يخطف فوزًا قاتلًا من فيورنتينا في الدوري الإيطالي

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كتب: أحمد الطاهر

حقق نادي يوفنتوس الإيطالي فوزا قاتلا على نظيره فيورنتينا بهدف مقابل لا شىء في المبارة التي جمعت بينهما على ملعب أليانز في الجولة الثانية عشر من منافسات الدوري الإيطالي الكالتشيو.

جاء الهدف القاتل في الدقيقة 91 من عمر المبارة عن طريق اللاعب خوان كوادرادو، وشهدت المباراة أيضا طرد اللاعب نيكولا ميلينكوفيتش لاعب نادي فيورنتينا في الدقيقة 73.

بهذا الفوز رفع يوفنتوس رصيده من النقاط إلى 18 نقطة متساويا مع فيورنتينا الذي تجمد رصيده أيضا عند النقطة 18 محتلا المركز السابع بفارق الأهداف عن يوفنتوس الذي يحتل المركز الثامن.