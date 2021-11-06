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الأعلى خلال شهرين.. في وعالميا اليوم مساء السبت 6 - 11- 2021

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الأعلى خلال شهرين.. سعر الذهب في مصر وعالميا اليوم مساء السبت 6 - 11- 2021 الأعلى خلال شهرين.. في وعالميا اليوم مساء السبت 6 - 11- 2021

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واصلت أسعار الذهب فى ، مساء اليوم، السبت، 6 نوفمبر 2021، استقرارها عند الأسعار التى حققها مساء الجمعة، كما واصل سعر الذهب عالميًا استقراره على الأسعار التى سجلها قبل اغلاق البورصة لقضاء الإجازة الاسبوعية .

وكان سعر الذهب اختتم تعاملات يوم الجمعة بارتفاع كبير لتحقق أعلى سعر خلال شهرين، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، 785 جنيهًا للجرام.

وتواصل « المصرى اليوم » تقديم خدمة أسعار الذهب في مصر وعلى المستوى العالمى، يوميا في إطار خدماتها التي تقدمها للقراء، حيث يهتم قطاع عريض من المتابعين بأخبار الذهب سواء داخل مصر أو عالميا بغرض الاقتناء أو الإهداء أو الشبكة والزواج أو الاستثمار .

تراوح سعر جرام الذهب عيار 24 قيراطًا من 895 إلى 897 جنيها وهو الأكثر شهوة وانتشارا في دول الخليج .

تراوح سعر الذهب عيار 21 قيراطًا من 784 إلى 786 جنيها وهو أكثر أنواع الذهب انتشارًا في مصر .

تراوح سعر الذهب عيار 18 قيراطًا من 674 إلى 676 جنيهًا ويعتبر ثاني أكثر أنواع الذهب انتشارًا في مصر وينتشر بصفة خاصة في القاهرة والإسكندرية .

تراوح سعر الجنيه الذهب اليوم في مصرمن 6272 إلى 6288 جنيهًا.

وهذه الأسعار تعلنها شعبة الذهب بدون المصنعية، والتى تتراوح ما بين 7% و10%، حسب نوع العيار، وتختلف الأسعار المعلنة لأسعار الذهب من منطقة لأخرى ومن محل إلى آخر.

واصلت أسعار الذهب عالميا الاستقرار عند الأسعار التى سجلتها قبل اغلاق البورصة ،مساء الجمعة، لقضاء الإجازة الاسبوعية، وشهد الذهب خلال الاسبوع الماضى، حالة من التذبذ واختتم التعاملات الاسبوعية على أرباح محققا أعلى مستوى خلال شهرين، رتفع بشكل كبير قبل الاغلاق ليقترب من أعلى مستوى له فى شهرين .

وارتفع الذهب فى ختام التعاملات الجمعة بنسبة أكثر من 1.2% ، كما ارتفع الذهب فى العقود الآجلة تسليم ديسمبر بنسبة 1.3% ليستقر أعلى من الحاجز النفسى 1800 دولارا للأوقية .

واصلت اسعار الذهب في أسواق المال، استقرارها ، مساء اليوم، عند اغلاق الجمعة، وسجل سعر الذهب عيار 21 قيراطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 802.81 جنيها ، وسجل عيار 24 قيراطا، 917.49 جنيها، وسجل عيار 18 قيراطا، 688.12 جنيها، وسجلت الأوقية «الأونصة»، 1,817.81 $ .

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المصرى اليوم

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