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تسجيل 14 وفاة و2080 إصابة بفيروس كورونا في الاردن

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تسجيل 14 وفاة و2080 إصابة بفيروس كورونا في الاردن تسجيل 14 وفاة و2080 إصابة بفيروس كورونا في الاردن

جي بي سي نيوز :- أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 14 وفاة و2080 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 11102 وفاة و872585 إصابة.
وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم 6.02 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.
وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 23585 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 96 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 75 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 612 حالة.
وأظهر الموجز، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 14 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 42 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 20 بالمئة.
وأضاف، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 16 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 30 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 11 بالمئة. وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 12 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 14 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 15 بالمئة.
وأشار الموجز إلى تسجيل 758 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوماً) إلى 837898 حالة.
كما أشار إلى إجراء 34526 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 11149158 فحصاً.
وأظهر الموجز، أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 3990049، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3558337.

جي بي سي نيوز

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