محافظ أسوان: جهاز تنمية المشروعات يتبنى 939 مشروعا صغيرا ومتناهي الصغر بإستثمارات 34.3 مليون جنيه

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أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على أن هناك تنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بجانب عدد من مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية لضخ مشروعات متنوعة تساهم في زيادة فرص العمل للشباب والمرأة داخل هذه القرى للإستفادة من الطابع التراثى لها والتميز بصناعات الحرف اليدوية والمشغولات البيئية .

ولفت إلى أن جهاز تنمية المشروعات قام على مدار الـ 4 أشهر الماضية بتبنى 939 مشروع صغير ومتناهى الصغر للأسر الأكثر إحتياجاً داخل قرى حياة كريمة بإستثمارات 34.3 مليون جنيه مما ساهم في توفير 1617 فرصة عمل، وخاصة لفئات الشباب والمرأة وهو الذي توازى مع تنفيذ 722 مشروع وبتكلفة 14 مليار و69 مليون جنيه ضمن المبادرة الرئاسية لتغير شكل الحياة في 3 مراكز إدارية تشمل 31 قرية رئيسية و101 قرية فرعية و315 نجع وكفر وتابع.

ومن جانبه، أوضح إبراهيم عبداللطيف مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بأسوان بأن المشروعات الصغيرة التي تم تنفيذها بتمويل من الجهاز وصلت إلى 121 مشروع بتكلفة مالية 17.7 مليون جنيه عبارة عن قروض ميسرة للمستفيدين من الشباب والمرأة وغيرها مما ساهم في توفير 274 فرصة عمل بقرى إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة في الفترة من أول يونيو حتى نهاية أكتوبر المنقضى، وهو الذي تواكب مع تنفيذ 818 مشروع متناهى الصغر بقروض وصلت إلى 16.6 مليون جنيه حققت 1343 فرصة عمل، مؤكداً على أنه بالتوازى فقد قام الجهاز بتنظيم 14 ندوة تعريفية لتوعية 212 شاب بمركز نصر النوبة وتأهيلهم لريادة الأعمال وممارسة الحرف والمهن من أجل فتح المجال أمامهم للتشغيل الأمثل للمنطقة الصناعية الحرفية بالجنينة والشباك وهو الذي سيتم تطبيقه أيضاً في القرى والمناطق المستهدف إنشاء مناطق صناعية وحرفية بها .