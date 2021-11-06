أخبار عاجلة

أستاذ علوم تربوية بجامعة عين شمس: «المدرسين مش عارفين يشرحوا منهج رابعة ابتدائي» -
وزارة الصحة : لدينا 37 مليون جرعة من كافة لقاحات كورونا -
مستشفى الكرنك التخصصى تتزين باللون الأزرق فى اليوم العالمى للسكرى -
مدرب أنجولا: فاجئنا منتخب مصر بطريقة اللعب.. والنني لعب دور البطولة -
اتحاد الإذاعات الإسلامية يدين تصريحات زكريا بطرس في حق الرسول الكريم -
«اترعبت من الاسم».. برلماني يعلق على مسرحية «المومس الفاضلة» لإلهام شاهين -
بطولة جومانا مراد.. إعادة عرض حلقات حدوتة «مش هنفرح بيكى» -
"الموارد البشرية" تستعرض متابعة تطبيق "احترازات كورونا" في القطاعَيْن العام والخاص -
الولايات المتحدة تسجِّل ‏‎ 126,958‎‏إصابة جديدة و‏‎‏‏‎1,846‎‏‎‏ وفاة بكورونا -
"عبدالعزيز بن سعود" يبحث مع "الحجرف" مسيرة العمل الأمني المشترك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

الاردنيون يقيمون صلاة استسقاء في جمع مساجد المملكة

Print
الاردنيون يقيمون صلاة استسقاء في جمع مساجد المملكة الاردنيون يقيمون صلاة استسقاء في جمع مساجد المملكة

جي بي سي نيوز -  أقيمت صلاة الاستسقاء عقب خطبتي وصلاة الجمعة اليوم في جميع مساجد المملكة، طلبا للغيث ونزول المطر، إحياء لسنة النبي عليه الصلاة والسلام.

ودعا أئمة وخطباء المساجد المصلين بالتوجه والدعاء الى الله تعالى طلبا للغيث، في ظل احتباس الغيث وتأخر نزول المطر، والإكثار من الاستغفار والصدقات والتوبة والصيام ورد المظالم وصلة الرحم وغير ذلك من الأخلاق الإسلامية التي حثنا عليها رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام مرضاة لله تعالى.

وكانت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية دعت يوم الأربعاء الماضي في بيان صادر عنها؛ مدراء مديريات الأوقاف والأئمة والخطباء والناس للمشاركة في أداء صلاة الاستسقاء طلبا للغيث.

 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
الاحتلال يتحدث عن إحباط تهريب أسلحة على الحدود مع الأردن

الاحتلال يتحدث عن إحباط تهريب أسلحة على الحدود مع الأردن

حديث مفتوح مع الصفدي حول سوريا والدور في ليبيا والعلاقة مع ايران .. بالفيديو

حديث مفتوح مع الصفدي حول سوريا والدور في ليبيا والعلاقة مع ايران .. بالفيديو

عندما تكون رام الله مدينة اردنية في معرض اكسبو دبي

عندما تكون رام الله مدينة اردنية في معرض اكسبو دبي

إصابة مواطنة لبنانية بشظايا الصواريخ الإسرائيلية التي استهدفت سوريا

إصابة مواطنة لبنانية بشظايا الصواريخ الإسرائيلية التي استهدفت سوريا