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وزير الإعلام اللبناني يعلن أنه لن يقدم استقالته

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وزير الإعلام اللبناني يعلن أنه لن يقدم استقالته وزير الإعلام اللبناني يعلن أنه لن يقدم استقالته

جي بي سي نيوز:- أعلن وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، في أول تعليق على كلام رئيس نجيب ميقاتي، أنه لن يستقيل و"هذا الموقف لم يتغير".

هذا وأفادت أوساط مقربة من قرداحي بأن الأخير "بانتظار اتصال من رئيس الحكومة ودعوة للقائه، ليطلع منه حول المواقف التي سمعها من المسؤولين العرب والأجانب .

وكان ميقاتي دعا قرداحي في وقت سابق اليوم الخميس، إلى "تحكيم ضميره وتقدير الظروف واتخاذ الموقف الذي ينبغي اتخاذه وتغليب المصلحة الوطنية على الشعارات الشعبوية"، معتبرا أن تصريحات قرداحي عن النزاع اليمني "أدخلت لبنان في محظور المقاطعة" من قبل وغيرها من دول الخليج العربية.

المصدر: RT

 

جي بي سي نيوز

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