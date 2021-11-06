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«الرقابة على الصادرات والواردات»: نتواجد بكل المنافذ لمنع دخول منتجات رديئة الجودة

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«الرقابة على الصادرات والواردات»: نتواجد بكل المنافذ لمنع دخول منتجات رديئة الجودة «الرقابة على الصادرات والواردات»: نتواجد بكل المنافذ لمنع دخول منتجات رديئة الجودة

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أكد اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أهمية التنسيق والتعاون الوثيق بين الهيئة والمصلحة للتيسيرعلى المتعاملين وسرعة إنجاز العمل.

وأوضح النجار أن وزارة التجارة والصناعة تولي اهتماما كبيرا بتنمية وتطوير الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والخدمات التي تقدمها، مضيفا أن الهيئة متواجدة في كل المنافذ الحدودية والجمركية باعتبارها صمام الأمان للحفاظ على سمعة المنتج المصري في الخارج وكذا حماية السوق المحلية من دخول أي منتجات رديئة الجودة ووصولها إلى المستهلك المصري.

جاء ذلك خلال اجتماع مشترك مع رئيس مصلحة الجمارك، الشحات غتورى، شهد مناقشات حول وضع الآليات والضوابط الخاصة بتنفيذ القرار وأن يقوم منسق الجمارك بتقديم كشف محدد بما سوف يتم فحصها خلال اليوم وأن يكون عمل لجنة الفحص بجميع الموانيء والمنافذ الجمركية في وقت واحد وفتح الحاوية لجميع أعضاء لجنة الفحص في وقت واحد وعدم تكرار الإجراءات أو التعطيل وتحرير محضر معاينة واحد مشترك يتم التوقيع عليه من جميع أعضاء لجنة الفحص ورفعه على سيستم النافذة القومية الموحدة وتوفير أماكن مناسبة ومجهزة وملائمة للجان الفحص بمكان واحد في ساحات الكشف مع تأسيسها بالمكاتب وأجهزة الحاسبات الآلية المطلوبة لأعضاء اللجان من الأجهزة المعنية وربطها إلكترونياً بجميع جهات الإختصاص وضرورة إزالة جميع المعوقات والمشاكل التي تعيق تنفيذ القرار .

وفى نهاية اللقاء تم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية مشتركة بين مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لمتابعة سير العمل وإقتراح الحلول لأية مشكلات قد تطرأ أثناء العمل أولا بأول.

المصرى اليوم

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