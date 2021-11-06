أسوان في صدارة استثمارت جنوب الصعيد بنسبة 28.6%

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كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في بيان السبت، أن محافظة أسوان تستحوذ على النسبة الأكبر من الاستثمارات الموجهه لإقليم جنوب الصعيد بنسبة 28,6% وتليها محافظة سوهاج بنسبة 25,7% ثم محافظتا قنا والبحر الأحمر بنسب متقاربة 18,2% و 18% على التوالي وفي المركز الأخير محافظة الأقصر بنسبة 9,4%.

وتبلغ الاستثمارات الحكومية المخصصة لمحافظة أسوان حسب خطة العام المالى 2021 / 2022 نحو 14,6 مليار جنيه، ويستحوذ قطاع الخدمات الأخرى على النسبة الأكبر منها 56%، يليه قطاع الصرف الصحي بنسبة 11,5%، ثم قطاعا النقل والتخزين والخدمات الصحية بنحو 9,3% و8% على التوالي.

أما محافظة البحر الأحمر فيبلغ إجمالي الاستثمارات الحكومية المخصصة لها نحو 9,2 مليار جنيه، يستحوذ قطاع البترول الخام على النسبة الأكبر منها بنحو 32,3%، يليه قطاع الخدمات الأخرى بنسبة 20,8%، ثم قطاع الكهرباء بنسبة 20,6%.

وبالنسبة لمحافظة قنا فيبلغ إجمالي الاستثمارات الحكومية المخصصة لها نحو 9,3 مليار جنيه، يستحوذ قطاع الخدمات الأخرى على النصيب الأكبر من إجمالي الاستثمارات بنحو 54,6%، يليه قطاع الصرف الصحي بنسبة 13,9%، ثم الخدمات التعليمية بنسبة 9,8%.

ويبلغ إجمالي الاستثمارات الحكومية المخصصة لمحافظة سوهاج نحو 13 مليار جنيه يستحوذ قطاع الخدمات الأخرى على النصيب الأكبر منها بنسبة 60,2%، يليه قطاع الصرف الصحي بنسبة 16,8%، ثم قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 8,3%.

ويخص محافظة الأقصر نحو 4,84 مليار جنيه ويأتي قطاع الخدمات الأخرى على رأس القطاعات الموجه إليها الاستثمارات بالمحافظة بنسبة 47,4%.