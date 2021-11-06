جمارك بورسعيد تضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من الملابس الجاهزة

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تمكنت الإدارة العامة للمنافذ الجمركية بالمنطقة الحرة ببورسعيد، برئاسة علاء السيد، مديرعام المنافذ بالتنسيق مع الجهات الأمنية، من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من الملابس الجاهزة بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية.

بناء على معلومات سرية بشأن محاوله 3 سيارات نصف نقل تهريب كمية كبيرة من الملابس الغير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية من منفذ الرسوة الجمركى.

وبالعرض على علاء السيد، مديرعام المنافذ الجمركية، قام بتشكيل لجنة جمركية من السيد حسن، مدير إدارة المنافذ ووهبه رمضان وإسلام الشناوي مأموري المنفذ ومحمد الحليلي مدير التعريفه بالتنسيق مع الجهات الأمنية حيث تم ضبط السيارات وبها ٣٢٨ طرد ملابس حريمى ورجالى وأطفال مختلفة الأنواع والأصناف والألوان والجميع منشأ أجنبى غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية.

وبلغت قيمة المضبوطات مليون و82 ألف و900 جنيه، وقدرت الرسوم والضرائب 645 ألف و411 جنيه.

قرر محمد حسام، رئيس الإدارة المركزية، لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر ضبط بالواقعة تحت رقم ٢٧٠٧٦ لسنه ٢٠٢١.

يأتي ذالك تنفيذًا لتعليمات الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، ومحمد حنفى، مستشار رئيس مصلحة الجمارك للمنطقة الشرقية، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.