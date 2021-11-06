أسيوط تستحوذ على النسبة الأكبر في استثمارات وسط الصعيد

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أظهر تقرير صادر، اليوم السبت، لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حول الإستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظات الصعيد خلال العام المالى 2021/ 2022 بالنسبة للاستثمارات الموجهة لإقليم وسط الصعيد أن محافظة أسيوط تستحوذ على النسبة الأكبر من جملة الاستثمارات بنسبة 61،2% بقيمة 12 مليار جنيه.

ويستحوذ قطاع الخدمات الأخرى على النسبة الأكبر من جملة الاستثمارات الموجهة للمحافظة يليه قطاع الصرف الصحي ثم قطاع النقل والتخزين، وتأتي في المرتبة الثانية محافظة الوادي الجديد بنسبة 38،8% وبقيمة تبلغ نحو 7،6 مليار جنيه، ويستحوذ قطاع الكهرباء على النسبة الأكبر من جملة الاستثمارات المستهدفة الموجهة لمحافظة الوادي الجديد بنسبة 34,3%.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن خطة التنمية تولي اهتماماً خاصاً بالسياسات والبرامج المكانية التي تستهدف تحقيق التقارب في مستويات المعيشة والدخول بين الاقاليم بمعالجة الفجوات التنموية القائمة، ودفع جهود التنمية بما يتوافق ومقومات وخصائص وأولويات كل إقليم.

واكدت السعيد أهمية تنمية محافظات الصعيد لإحداث تنمية حقيقية ملموسة وسريعة من شأنها تحسين جودة الحياة وتوفيرفرص العيش اللائق والكريم.

وأشارت إلى أن الخطة توجه استثمارات حكومية قدرها 92،4 مليارجنيه خلال عام 21/2022 لتنمية محافظات الصعيد، ويستحوذ إقليم جنوب الصعيد على النسبة الأكبر من هذه الاستثمارات بنسبة 55،2% بقيمة 51 مليار جنيه، ويليه إقليم وسط الصعيد بقيمة 22,1 مليار جنيه بنسبة 23,9%، في حين تشكل الاستثمارات الحكومية لإقليم شمال الصعيد نسبة 20,9% بقيمة حوالي 19,3 مليار جنيه.