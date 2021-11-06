المنيا تتصدر المركز الأول في استثمارات شمال الصعيد

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تصدرت محافظة المنيا، المركز الأول، في الاستثمارات الموجهة لإقليم شمال الصعيد، حسب تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بقيمة 8،4 مليار جنيه بنسبة 43،5% من جملة الاستثمارات الموجهة للإقليم خلال العام المالى 2020 / 2021.

ووفقا للتقرير يستحوذ قطاع الخدمات الأخرى في المحافظة على النسبة الأكبر من قيمة الاستثمارات بنسبة 70%، ويليه قطاع الصرف الصحي بنسبة 11%، وتأتي في المرتبة الثانية محافظة بني سويف ويخصها 5،6 مليار جنيه بنسبة 29% من جملة الاستثمارات الموجهة لإقليم شمال الصعيد.

ويأتي قطاع الخدمات الأخرى في مقدمة القطاعات بنحو 37% من جملة الاستثمارات الموجهة للمحافظة، وتأتي محافظة الفيوم في المرتبة الثالثة ويخصها نحو 5،3 مليار جنيه بنسبة 27،5% من قيمة الاستثمارات الحكومية الموجهة للإقليم.

محافظ المنيا يتفقد انشاء عمارات سكنية - صورة أرشيفية