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ساهم نجم وسط النادي الأهلي، عمرو السولية بصناعة هدف في مباراة «القمة» أمام الزمالك والتي أقيمت مساء أمس على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في اطار الجولة 3 من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.

وحقق الأهلي فوزًا كبيرًا على الزمالك بنتيجة 5-3، ليحتل صدارة الدوري برصيد 9 نقاط بعد الفوز بالثلاث جولات الأولى على الإسماعيلي والبنك الأهلي وأخيرًا الزمالك .

وسجل مهاجم الأهلي محمد شريف هدف فريقه الثالث بعد أسيست من عمرو السولية مستخدمًا حركة «البرابونا» الشهرية لتمر الكرة من مدافع الزمالك وتذهب إلى شريف الذي قابلها بيسراه لتسكن شباك أبوجبل.

وحركة «الرابونا» هي التي يستخدم فيها اللاعب إحدى قدميه لتثبيت جسده فوق الأرض ثم يقوم بلف ساقه الثانية حول الأولى لتسديد الكرة أو إرسال عرضية.

«الرابونا» هي حركة بكرة قدم تتضمن لف اللاعب لساقه خلف التي يقف عليها وركل الكرة بها، ظهرت لأول مرة قبل سبعة عقود، وفعلها المهاجم الأرجنتيني ريكاردو إنفانتي، الذي توفي عام 2008.

في عام 1948، سجل إنفانتي هدفا باستخدام هذه حركة «الرابونا»، خلال مباراة في الدوري الأرجنتيني بين فريقه «إستوديانتس» وفريق «روساريو سنترال»، من على بعد 35 مترا من مرمى الفريق المنافس، ونال وقتها إعجاب الجميع.

معنى كلمة «الرابونا»، الحركة التي نفذها عمرو السولية، التي كانت «أسيست» هدف الأهلي الثالث في مرمى الزمالك، مساء اليوم، بالإسبانية هو «الغياب عن المدرسة»، بحسب صحيفة «مترو» البريطانية.

صارت كلمة «الرابونا» معنى الحركة التي نفذها السولية منذ عام 1948، فبعد أن سجل إنفانتي هدفه الرائع، نشرت مجلة «El Gráfico» على الغلاف الأمامي لها، صورة ريكاردو إنفانتي وهو يرتدي زي تلميذ، مع عنوان رئيسي مكتوب فيه «El infante que se hizo la rabona»، وتعني «إنفانتي هرب من المدرسة».

أصل مصطلح رابونا

ومع ذلك، يعتقد البعض أن أصل الاسم يأتي من الكلمة الإسبانية rabo التي تعني الذيل، لأن الحركة تشبه تحريك ذيل بقرة حول ساقيها، و«الرابونا» هي أيضًا خطوة في رقصة «التانغو»، وأخذت اسمها من حركة كرة القدم الشهيرة.

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