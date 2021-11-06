«القومي للحوكمة» يبدأ تفعيل المبادرة القومية «هي لمستقبل رقمي»

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بدأ المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة الخطيط والتنمية الاقتصادية في تفعيل المبادرة القومية «هي لمستقبل رقمي» لسد الفجوة الرقمية بين الجنسين، والتي يتم تنفيذها في إطار شراكة ثلاثية بين المعهد، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP وشركة Cisco العالمية.

وأشارت الدكتورة شريفة شريف، المديرالتنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إلى حرص القيادة السياسية على تكافؤ الفرص والعدالة بين الجنسين وذلك من خلال الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية والمتضمنة التوجيه بمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي للمبادرات المقترحة من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة فيما يخص تمكين المرأة المصرية ووضعها في مراكز اتخاذ القرار.

وأضافت شريف أنه حرصا من المعهد على تنفيذ بعض المبادرات المرتبطة بالتكليفات الرئاسية الخاصة بتمكين المرأة تأتي المبادرة القومية «هي لمستقبل رقمي» لسد الفجوة الرقمية بين الجنسين Gender Digital Divide وذلك عن طريق تعزيز دور المرأة المصرية في التحول الرقمي ومحو الأُمية الرقمية من خلال تدريب المرشحات من الجامعات المصرية والقطاع الحكومي دون تمييز، موضحة أن المبادرة تتضمن دورات تدريبية في مهارات الحاسب الآلي العامة والمتقدمة، كذلك دورات تدريبية في التكافؤ بين الجنسين والشمول المالي وأهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت شريف أن المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة بدأ في تفعيل المبادرة من خلال انشاء أكاديمية سيسكو بوابة تدريبية داخل المعهد موضحة أن المرحلة الأولى من المبادرة تبدأ بتدريب 500 سيدة من وزارات متعددة على المباديء العامة والمتقدمة للحاسب الآلي ليبلغ عدد المتدربات 2000 سيدة بحلول نهاية عام 2021، ومستهدف وصول عدد المتدربات إلى 5000 سيدة خلال عام 2022، من الفئة العمرية من 18 إلى 50 من السيدات على مستوى الجمهورية، وتستهدف المرحلة الأولى من البرامج التدريبية العاملين بالجهاز الاداري للدولة، ثم الجامعات والمدارس ومؤسسات المجتمع المدني.

ومن جانبه، أشار شريف الفخراني، مستشار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتحول الرقمي بالمعهد إلى تنفيذ برنامج تدريبي TOT (تدريب المدربين) لمجموعة من موظفي المعهد كما تم تأهيل الكفاءات من موظفي المعهد على البرامج التدريبية بأكاديمية سيسكو، وذلك بهدف أن يكون لدي المعهد مجموعة من المحاضرين المعتمدين القادرين على تنفيذ تدريب مبادرة «هي لمستقبل رقمي».