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2.8 مليار جنيه ضرائب ورسوم جمارك بورسعيد خلال أكتوبر

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2.8 مليار جنيه ضرائب ورسوم جمارك بورسعيد خلال أكتوبر 2.8 مليار جنيه ضرائب ورسوم جمارك بورسعيد خلال أكتوبر

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استعرض الدكتورمحمد معيط، وزيرالمالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام في استقرار الأسعار.

تلقى الوزير تقريرًا اليوم- السبت -، من الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة برئاسة محمد حسام، أفرجت عن مشمول 7 آلاف و633 شهادة جمركية وارد نهائي، خلال شهر أكتوبر الماضي، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: القمح، والبقول، والذرة، قطع الغيار ومستلزمات الإنتاج والسيارات.

أضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بلغت 475 مليونًا و346 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات 2 مليار و346 مليونًا و457 ألف جنيه.

أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك بورسعيد، قامت خلال شهر أكتوبر الماضي، بتصدير مشمول 653 بيانًا جمركيًا صادر بمختلف النظم الجمركية بعدد حاويات بلغ حوالي 4000 حاوية، بقيمة إجمالية بلغت 2 مليار و72 مليونًا و808 آلاف جنيه لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: «المواد الغذائية، والعصائر، والفواكه، والمواد الخام الأولية»، تم تحصيل رسم صادر عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بمبلغ 752 ألفًا و347 جنيهًا.

أشارالتقريرإلى أن إجمالي الضرائب، والرسوم الجمركية، والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة بجمارك بورسعيد خلال شهر أكتوبر الماضي، بلغت نحو 2 مليار و821 مليونًا و610 آلاف جنيه.

المصرى اليوم

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